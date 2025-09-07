Caitriona Balfe habló sobre el final de Outlander: “El guion es hermoso”

La actriz irlandesa promocionó “The Cut”, donde comparte protagonismo con Orlando Bloom y habló de todo: su nuevo proyecto, la serie que la marcó y una faceta desconocida para muchos.

The Cut, la nueva película de Orlando Bloom y Caitriona Balfe. Foto: X @CinemabangCom

Caitriona Balfe se mete de lleno en el drama psicológico The Cut, donde comparte protagonismo con Orlando Bloom y John Turturro, bajo la dirección de Sean Ellis. En la película, interpreta a Caitlin, la pareja de Boxer, un excampeón de boxeo obsesionado con volver al ring a cualquier costo.

A pesar de los nuevos desafíos profesionales, la actriz irlandesa confesó que Outlander, la serie que la llevó a la fama, sigue siendo parte de ella: “Siempre será parte de mí, parte de mi historia y de mi viaje”. Sin embargo, también dio detalles exclusivos de lo que se viene en su nuevo papel.

“Outlander siempre será parte de mí”

Aunque ya terminó de filmar la última temporada, Balfe admitió que todavía no siente que haya cerrado esa etapa:“Ha sido una parte tan importante de mi vida y creo que siempre será parte de mí. Nunca parece que se haya ido por completo, lo cual creo que es agradable. Outlander siempre tendrá tentáculos en mi mundo, pase lo que pase”.

Episodio 'A Malcolm' de Outlander. Foto: STARZ

La actriz adelantó además detalles de su próximo proyecto, la nueva adaptación de Sense and Sensibility: “El guion es hermoso, realmente magnífico. Nuestra directora, Georgia Oakley, es increíble. Estos clásicos tienen resonancia nueva para cada generación, y estoy muy emocionada de ser parte de esta versión”.

Una película de boxeo con un enfoque diferente

En diálogo con Collider, Balfe explicó qué la atrajo de The Cut: “Para mí, es más un thriller psicológico o un drama. Trata sobre alguien que lucha con su salud mental y su incapacidad para dejar atrás las adicciones. Me pareció muy interesante, sobre todo la relación entre Boxer y Caitlin, cómo dos personas dañadas pueden ayudarse y obstaculizarse mutuamente”.

The Cut, la nueva película de Orlando Bloom y Caitriona Balfe. Foto: X @CinemabangCom

Para prepararse, Balfe entrenó boxeo y descubrió una nueva pasión: “Sinceramente, es uno de mis entrenamientos favoritos. Te obliga a dejar todo lo demás atrás y a estar concentrado mental y físicamente mientras lo haces. No se trata solo de fuerza bruta, sino de concentración mental”.

La experiencia de entrenar en el ring con Orlando Bloom

Sobre las escenas de sparring con Bloom, la actriz recordó con humor:“El pobre Orlando tenía muchísimas cosas físicas que hacer. Yo simplemente tenía eso. Practicamos juntos en un gimnasio y fue divertidísimo. Había boxeadores de verdad entrenando al lado y nuestro director quería que hiciéramos lo mismo. Fue todo un desafío, pero lo disfruté muchísimo”.

The Cut, la nueva película protagonizada por Orlando Bloom y Caitriona Balfe. Foto: Instagram @caitrionabalfe

En cuanto al conflicto central de su personaje, Balfe fue clara: “Caitlin lo ama muchísimo, pero sabe que si se queda, ella también será arrastrada hacia abajo. Ha pasado por tanto que, al final, fue instinto de supervivencia tener que irse. Creo que sabe que la única persona que puede salvar a Boxer, en este momento, es ella misma”.