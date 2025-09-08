Andrés Nara habló sobre el presunto nuevo romance de Wanda: “Es un tipo macanudo”

El padre de la mediática dio su opinión sobre Martín Migueles, quien recientemente fue vinculado amorosamente con su hija.

Andrés y Wanda Nara. Foto: Instagram @wanda_nara.

Si bien asegura estar soltera, en las últimas semanas Wanda Nara se mostró muy cercana a su vecino de Nordelta, Martín Migueles, amigo de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.

El jueves pasado, Wanda y Martín fueron juntos a la cancha de River a ver a la Selección Argentina, mientras que él también la acompañó este fin de semana al cumpleaños de Zaira Nara y hasta pasó tiempo con las hijas de la conductora durante el show de Lali Espósito.

¿Wanda Nara tiene nuevo novio? Video: Intrusos

Quien tuvo oportunidad de conocerlo y de compartir mucho tiempo a su lado fue Andrés Nara, que no dudó en dar su opinión al ser consultado por Intrusos., en la celebración de Zaira.

“No sé qué tipo de relación tiene, pero me cae bárbaro, es muy simpático, macanudo, estuvimos charlando bastante”, aseguró el padre de la mediática.

“¿Te gusta como yerno?”, le consultaron, pero él al principio dudó y después apoyó lo que decida su hija mayor: “No sé, sí, obviamente. Que se dé lo que ella quiera, que sea feliz sea con quien sea”, apuntó.

Andrés Nara, sobre el romance de Wanda. Video: Intrusos

Wanda fue acompañada a ver a la Selección

Wanda se acercó al Monumental junto a sus cinco hijos, su padre, su hermana Zaira, sus sobrinos y las novias de sus hijos. Pero también se la pudo ver acompañada por un hombre, desatando los rumores de una posible nueva pareja.

La mediática compartió varias imágenes de su salida a la cancha, pero evitó mostrar a su “amigo”. Días atrás, cuando la vincularon con Martín, la conductora de MasterChef Celebrity dijo que no son pareja: “No tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”.

Wanda Nara en el Monumental. Foto: Instagram @zaira.nara

“Migueles tiene que ir a declarar en la causa de Piccirillo como testigo… Llegaron a la San Martín baja y sus asientos estaban ocupados, estuvieron un tiempo parados hasta que consiguieron ubicación”, contaron en Intrusos.

“Wanda habría hecho una inversión y su plata no estaría volviendo. Parte del pago sería la camioneta que tiene ahora”, aseguraron.