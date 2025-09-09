Caitriona Balfe, estrella de Outlander, comenzó a rodar una nueva película: está basada en una inolvidable novela romántica

Con una trayectoria marcada por el romance y la intensidad dramática, la actriz se suma a la última apuesta cinematográfica inspirada en una clásica novela.

Caitriona Balfe. Foto: Instagram @Caitriona Balfe

Caitriona Balfe, reconocida por su inolvidable interpretación de Claire Fraser en Outlander, se prepara para un nuevo desafío que promete cautivar al público. Con una sólida trayectoria en historias de corte romántico, la actriz ahora se suma a la adaptación de un clásico de la literatura universal.

En una entrevista con Collider, Balfe compartió su entusiasmo por el proyecto y adelantó algunos detalles sobre la nueva versión de Sense and Sensibility:

“El guion es hermoso, realmente magnífico. Nuestra directora, Georgia Oakley, es increíble. Estos clásicos tienen resonancia nueva para cada generación, y estoy muy emocionada de ser parte de esta versión”, afirmó.

En una entrevista con Collider, Balfe compartió su entusiasmo por el nuevo proyecto. Foto: Instagram @Caitriona Balfe

Sense and Sensibility, una adaptación de la novela de Jane Austen

La primera novela de Jane Austen vuelve a cobrar vida en la pantalla grande con una nueva adaptación que ya comenzó su rodaje en el Reino Unido. La historia sigue las vivencias románticas de las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, quienes, tras la muerte de su padre y la pérdida de su hogar, deben enfrentar una nueva etapa marcada por cambios, desafíos y amores inesperados.

La actriz Caitriona Balfe interpretará a la Sra. Dashwood, la madre de las protagonistas. Foto: Instagram @Caitriona Balfe

Junto a Daisy Edgar-Jones y Esme Creed-Miles en los papeles de Elinor y Marianne, la producción cuenta con un elenco de primer nivel: George MacKay (1917) dará vida a Edward Ferrars, el interés amoroso de Elinor; Harriet Walter (Harry Potter, Echo Valley) interpretará a la entrañable Sra. Jennings; Frank Dillane (Urchin) se pondrá en la piel de John Willoughby, el primer amor de Marianne; mientras que Herbert Nordrum (La peor persona del mundo) encarnará al coronel Brandon, otro de sus pretendientes. Bodhi Rae Breathnach completará la familia Dashwood como Margaret, la hermana menor.

La dirección está a cargo de Georgia Oakley (Blue Jean, Little Bird), nominada al BAFTA, con un guion de la autora Diana Reid (Love & Virtue). La producción reúne a Working Title y Focus Features, con Tim Bevan y Eric Fellner al frente, junto a November Pictures.