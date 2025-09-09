Lali Espósito sorprendió con su sinceridad tras los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

La artista fue abordada por las cámaras de LAM y contó cuáles son sus planes a futuro junto a su pareja Qué dijo.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram.

A casi dos años de relación, Lali Espósito habló sobre las posibilidades de casamiento con Pedro Rosemblat y su sinceridad sorprendió a todos.

La actriz y el periodista se muestran cada vez más enamorados, a tal punto que los rumores de boda comenzaron a circular. Sin embargo, Lali dejó en claro que no es un proyecto que tienen en mente por ahora.

Lali Espósito dijo que no se casaría con Pedro Rosemblat. Video: LAM.

“Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”, expresó la artística frente a las cámaras de LAM.

Y agregó: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.

Lali le dedicó otra canción a Javier Milei

Lali Espósito presentó su nuevo tema llamado “Payaso”, durante su show en el estadio Vélez, justo en la previa de las elecciones legislativas de PBA, y las especulaciones sobre el destinatario no tardaron en llegar. Sin embargo, este lunes ella misma lo confirmó.

Si bien no es tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip deja muy en claro que está dirigida al presidente Javier Milei, hace algunas referencias que hacían creer que también se la estaba dedicando.

En LAM entrevistaron a la cantante y ella no dudó en responder afirmativamente cuando le preguntaron si “Payaso” estaba dirigida a Milei. Sin filtros, la cantante confirmó que la canción está dirigida a él y a todo su equipo de trabajo.