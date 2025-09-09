Una historia real: cuándo se estrena la película de Disney+ inspirada en una reconocida aplicación de citas
Disney+ se prepara para el estreno de una película que está inspirada en la historia real de Whitney Wolfe, la creadora de la aplicación de citas Bumble, una de las más utilizadas a nivel global en la actualidad.
Se trata de “Match: La reina de las apps de citas”, un filme interpretado por la actriz Lily James que llegará a la plataforma de streaming el próximo 19 de septiembre.
De qué se trata la película
“Ella es una joven recién graduada de la universidad que usa su extraordinaria determinación e ingenio para abrirse paso en la industria tecnológica dominada por hombres para así poder lanzar una aplicación de citas innovadora y aclamada a nivel mundial, convirtiéndose en la mujer más joven en hacerse multimillonaria por cuenta propia”, explica la sinopsis oficial de Disney+.
La película, que promete ser un éxito global por su historia real y porque Bumble es una de las apps de citas más utilizadas, está dirigida por Rachel Lee Goldenberg y escrita por Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg y Kim Caramele.
Tráiler de la película
Elenco de “Match: La reina de las apps de citas”
- Lily James
- Jackson White
- Myha’la Herrold
- Ben Schnetzer
- Pierson Fodé
- Clea DuVall
- Pedro Correa
- Ian Colleti
- Coral Peña
- Dan Stevens
Homo Argentum llega a Disney+: ¿cuándo se estrena en streaming la película de Guillermo Francella?
La nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, “Homo Argentum” protagonizada por Guillermo Francella, es uno de los grandes éxitos en los cines. Si bien el debate aún permanece, se consolida como uno de los mejores estrenos en el 2025 y ya se conoció cuándo aterrizará en la plataforma de Disney+: el próximo 19 de diciembre.
Mientras tanto, “Homo Argentum” sigue en cartelera en las salas de Argentina, permitiendo que el público nacional siga disfrutando de esta producción que pronto tendrá su desembarco en el streaming.