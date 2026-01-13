Ricardo Darín. Foto: Captura

Una conocida aplicación para calificar, seguir y compartir películas y series llamada “CircleRanks” difundió un ranking en el que incluyó a las mejores 25 películas de crimen de todos los tiempos y sorprendió al incluir a una producción argentina en el listado.

Se trata de un film que cuenta con Ricardo Darín y Gastón Pauls como protagonistas, además de un gran elenco. Esta obra tuvo su estreno en agosto de 2000 y, desde un principio, fue considerada como una de las grandes películas argentinas de la historia.

Nueve Reinas, una película argentina imperdible. Foto: Télam

Se trata de “Nueve Reinas”, dirigida por Fabián Bielinsky, y un elenco compuesto por Leticia Brédice, Tomás Fonzi, Ignacio Abadal, Elsa Berenguer, Oscar Núñez, Gaby Ferrero, Pochi Ducasse y Jorge Noya, entre otros.

La cinta puede verse en diversas plataformas, siendo algunas de las más destacadas Disney+, HBO Max y Prime Video.

De qué se trata Nueve Reinas

La historia se centra en Marcos y Juan, dos estafadores que se conocen de manera fortuita en Buenos Aires y comienzan a trabajar juntos. El primero es un delincuente experimentado y carismático, mientras que el segundo aparenta ser un principiante en el mundo de las estafas, lo que genera una relación desigual marcada por la desconfianza y la manipulación.

El conflicto principal surge cuando ambos se ven involucrados en una operación de gran escala: la venta de unas estampillas falsificadas de enorme valor, conocidas como “las Nueve Reinas”. A partir de ese objetivo, la película se desarrolla a lo largo de un solo día, con un ritmo vertiginoso que acompaña los constantes engaños, alianzas temporales y traiciones que atraviesan a los personajes. Cada escena suma una nueva capa de incertidumbre y obliga al espectador a desconfiar de todo lo que ve.

Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice, protagonistas de "Nueve Reinas". Foto: Télam

Más allá del policial y el suspenso, la película funciona como una radiografía social de la Argentina de fines de los años noventa. La desconfianza generalizada, la viveza criolla, la precariedad económica y la sensación de que “nadie es del todo honesto” atraviesan el relato y le dan un trasfondo crítico que dialoga con el contexto previo a la crisis de 2001.

Gracias a su guion sólido, sus giros narrativos y las actuaciones de Ricardo Darín y Gastón Pauls, la película se consolidó como un clásico del cine argentino. Su final inesperado y su mirada aguda sobre el engaño y la confianza explican por qué Nueve Reinas sigue siendo una referencia obligada dentro del cine nacional y un ejemplo destacado de thriller inteligente y eficaz.

Las mejores 25 películas de crimen de todos los tiempos