Más enamorado que nunca: el gesto de Lamine Yamal que confirmó que su relación con Nicki Nicole sigue adelante

El futbolista de la Selección de España fue captado “in fraganti” en una situación comprometedora.

Nicki Nicole y Lamine Yamal. Foto: Canal26.com

En las últimas horas, comenzó a circular un video falso en el que supuestamente Lamine Yamal anunciaba el fin de su relación con Nicki Nicole durante una conferencia de prensa. Sin embargo, el futbolista desmintió los rumores con un gesto contundente: su fondo de pantalla con la cantante, una clara señal de que está más enamorado que nunca.

Lamine Yamal mostrando su fondo de pantalla con Nicki Nicole. Foto: Captura Instagram @nicolas_williams9

El encargado de mostrarlo fue su compañero en la Selección de España, Nicolás Williams, quien compartió en una historia de Instagram un video donde se ve a Yamal con el celular en la mano. Allí se aprecia la foto de Nicki Nicole como fondo de pantalla, acompañada de la frase: “Mi chaval está in love”, confirmando así el gran momento sentimental que atraviesa.

Lamine Yamal mostrando su fondo de pantalla con Nicki Nicole. Video Instagram @nicolas_williams9

Rumores de ruptura

Además del video falso que se viralizó, las especulaciones sobre el fin de la relación crecieron luego de que el futbolista, que recientemente cumplió 18 años, borrara de su cuenta de Instagram las fotos junto a la cantante argentina. La situación se intensificó cuando cambió su foto de perfil por una imagen con fondo negro, lo que alimentó aún más las especulaciones de la prensa.

El perfil de Lamine Yamal sin las fotos junto a Nicki Nicole. Foto: Captura de pantalla.

Sin embargo, con este gesto, Lamine Yamal demuestra que para el amor no hay edad, recordando que Nicki Nicole tiene 25 años, llevándose seis con el futbolista. Más allá de la diferencia, la pareja está atravesando un gran momento juntos.

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Las especulaciones del romance entre Nicki Nicole y Yamal comenzaron a circular después de que el joven celebrara sus 18 años y ella fuera una de las personas invitadas. Luego, ella fue captada con una camiseta del futbolista y, además, fueron vistos paseando en Mónaco.

El regalo de Lamine Yamal a Nicki Nicole. Foto: Instagram.

Finalmente, fue el propio Yamal quien oficializó el amor con una publicación donde se los puede ver juntos, celebrando el cumpleaños 25 de Nicki. En la imagen se los puede observar juntos y tomados de la mano y detrás de ellos un enorme ramo de rosas rojas.

Como si no fuese poco, el futbolista de origen marroquí sumó al posteo dos emojis: uno de una torta y otro de unos corazones, dejando a un lado las especulaciones en torno a su realidad sentimental y confirmación su relación con la rosarina.