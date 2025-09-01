¿Se terminó el amor entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?: el llamativo detalle que despertó los rumores de separación

Si bien no hay un comunicado oficial, los movimientos en las redes sociales apuntan a un distanciamiento entre la artista rosarina y el jugador de Barcelona, quien recientemente cumplió 18 años.

Nicki Nicole y Lamine Yamal. Foto: Instagram - Reuters (Isabel Infantes)

El noviazgo entre Nicki Nicole y Lamine Yamal habría llegado a su fin después de tan solo 13 días, según la información que circula en las redes sociales, después de un llamativo detalle en la cuenta de Instagram del futbolista.

El detalle en cuestión son las fotografías junto a la cantante argentina que borró Yamal de su cuenta de Instagram. Además, cambió la foto de su perfil por una imagen con un fondo negro, despertando los rumores de la prensa.

El perfil de Lamine Yamal sin las fotos junto a Nicki Nicole. Foto: Captura de pantalla.

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Las especulaciones del romance entre Nicki Nicole y Yamal comenzaron a circular después de que el joven celebrara sus 18 años y ella fuera una de las personas invitadas. Luego, ella fue captada con una camiseta del futbolista y, además, fueron vistos paseando en Mónaco.

El regalo de Lamine Yamal a Nicki Nicole. Foto: Instagram.

Finalmente fue el propio Yamal quien oficializó el amor con una publicación donde se los puede ver juntos, celebrando el cumpleaños 25 de Nicki. En la imagen se los puede observar juntos y tomados de la mano y detrás de ellos un enorme ramo de rosas rojas.

Como si no fuese poco, el futbolista de origen marroquí sumó al posteo dos emojis: uno de una torta y otro de unos corazones, dejando a un lado las especulaciones en torno a su realidad sentimental y confirmación su relación con la rosarina.