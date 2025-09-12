Evangelina Anderson, junto a un futbolista en un shopping: ¿de quién se trata?

Tras su separación de Martín Demichelis y los rumores de nuevos romances, la modelo fue grabada mientras realizaba compras. ¿Quién la acompañaba?

Evangelina Anderson. Foto: NA

Tras su separación de Martín Demichelis y en medio de los rumores que la vincularon con Leandro Paredes, Evangelina Anderson fue vista con un futbolista en un shopping.

Sin embargo, no se trata del jugador de Boca, sino del jugador mexicano de Tigres, Juanjo Purata.

Juanjo Purata. Foto: @TigresOficial

Pepe Ochoa ahondó en más detalles al mostrar las imágenes de la modelo en LAM: “Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México”.

“Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes. Apareció un video con un jugador que no es Paredes”, explicó.

Evangelina Anderson junto a un futbolista mexicano. Video: NA -Gentileza LAM

“Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona”, dudó de la veracidad del video.

“Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”, detalló sobre cómo fue el encuentro.