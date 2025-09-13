Icardi anotó otro gol en Galatasaray y la China Suárez reaccionó en redes: “Me derrito”

El delantero sigue en gran forma tras su regreso a las canchas, por lo que marcó un tanto en la victoria de su equipo.

La China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Mauro Icardi volvió a jugar al fútbol tras largos meses producto de una grave lesión. Sin embargo, su rendimiento es más que destacado en su regreso al Galatasaray y este sábado volvió a marcar, por lo que la China Suárez reaccionó en sus redes sociales.

El delantero anotó el primero de los goles de su equipo ante el Eyüpspor, algo que consolida su buen presente en Turquía. La actriz, que estuvo en el estadio junto a sus hijos, se expresó en sus redes sociales.

La China Suárez vio el partido de Mauro Icardi con sus hijos. Foto: Instagram

“¡Gol! Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé todo tu esfuerzo estos meses, tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy muy orgullosa de vos. Y ya que estás, seguí sonriendo así, que me derrito”, escribió junto a una imagen del argentino.

Cabe recordar que Mauro Icardi es una de las estrellas del Galatasaray, algo que le hizo ganar el respaldo de los hinchas, incluso en el tiempo que estuvo sin jugar por su lesión. Su regreso con la China Suárez a su lado fue muy celebrado por los fanáticos, algo que se observa en las tribunas.

El mensaje de la China Suárez para Mauro Icardi. Foto: Instagram

En línea con los elogios al delantero, la actriz también compartió una estadística que marca que ya está segundo entre los goleadores extranjeros de su equipo a nivel histórico. Icardi lleva 64 goles en Galatasaray, con apenas 91 partidos jugados. Actualmente, solo es superado por Gheorghe Hagi, con 72 anotaciones en 192 encuentros.

El posteo de Galatasaray tras el gol de Mauro Icardi

El equipo turco celebró el gol que hizo el argentino, que fue clave para la victoria. En un guiño a sus escándalos mediáticos con Wanda Nara, postearon una imagen suya y escribieron: “Galatasaray era su único amor”.

El mensaje del Galatasaray tras el gol de Mauro Icardi. Foto: Instagram

Por su parte, Icardi publicó una serie de fotos del partido e hizo referencia a un ícono de la historia de su equipo, Metin Oktaay. “Texto en memoria de Oktay. Conmemoramos la leyenda del Galatasaray, el rey sin corona Metin Oktay con respeto y amor 💛❤️“, escribió.