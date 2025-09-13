La bronca de Camilota por las fotos falsas del accidente de Thiago Medina: “Muy angustiados”

La influencer y hermana del ex GH que tuvo el accidente advirtió sobre la difusión de imágenes que no son del hecho. El joven atraviesa horas críticas en cuidados intensivos.

Thiago Medina. Foto: Instagram

En medio de la preocupación por el accidente de Thiago Medina, quien se encuentra en terapia intensiva luego de haber sido intervenido de urgencias, su hermana Camilota se mostró muy afectada por la circulación de imágenes falsas del choque en las redes sociales.

A través de una historia de Instagram, la influencer hizo su descargo y exigió respeto para toda su familia ante este difícil momento: “Esta imagen no pertenece al accidente de Thiago. Por favor no desinformen, hay familiares esperando novedades muy angustiados”.

Camilota angustiada por el accidente de Thiago Foto: Captura

De esta forma, Camilota remarcó que el contenido viralizado no corresponden al hecho ocurrido con el ex Gran Hermano e insistió en que él se encuentra “luchando por su vida”, acompañado de Daniela Celis, su ex novia y madre de sus dos hijas.

“Gente no hablen por hablar. La foto que circula no es real. La moto de Thiago es blanca. Por favor, pido respeto. El choque no fue por la parte delantera como se dice”, sumó.

Finalmente, la hermana de Thiago le pidió a sus seguidores que en lugar de difundir material engañoso, envíen apoyo y buena energía para la recuperación del joven: “Pedimos respeto por favor. Sigamos en oración”.

Historias de Camila Medina tras el accidente que sufrió su hermano Thiago. Foto: Instagram.

Cómo evoluciona la salud de Thiago Medina tras ser operado de urgencia

El primer parte médico oficial llegó esta mañana. Celis, madre de las hijas gemelas de Thiago, indicó: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”.

También precisó que las partes comprometidas fueron un brazo y un pulmón, y agregó: “Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo.

"Seguimos esperando el parte médico actualizado,está delicado y esperando que evolucione hora tras hora”. Finalizó agradeciendo la contención recibida: “Toda la luz es bien recibida, gracias”, expresó Daniela en una historia de Instagram.