“Estado crítico”: Ángel de Brito habló sobre la salud de Thiago Medina tras el dramático accidente con su moto

El ex participante de Gran Hermano se accidentó el pasado viernes y aún se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

El pasado viernes Thiago Medina circulaba por la Ruta 7 cuando, según testigos, impactó contra un auto que estaba girando hacia una calle lateral. En ese momento, el ex Gran Hermano fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

En la operación de emergencia, los médicos debieron extirparle el bazo y también le detectaron lesiones en el tórax, los pulmones y otros órganos internos. La familia y su entorno confirmaron que llevaba casco, lo que habría evitado daños mayores en la cabeza.

Ahora, Ángel de Brito agregó una actualización sobre la salud de Thiago Medina:

“ Thiago Medina está en coma inductivo. Estable, pero sigue en estado crítico

Ángel de Brito sobre la salud de Thiago Medina. Foto: Instagram.

Por su parte, Daniela Celis, mamá de las dos hijas de Thiago, compartió en sus redes y pidió que recen por él: “Rezo y pido cadena de oración por Thiago Agustín Medina. Cada personita aporta un montón, luz, reiki, fuerzas. Cada uno hace la diferencia. Thiago lo necesita. Gracias”, escribió.

La moto que Thiago Medina mostró en redes y que lo dejó en estado crítico

La moto con la que Thiago Medina sufrió el accidente que lo dejó internado en terapia intensiva era la misma que meses atrás había mostrado en sus redes, recorriendo las calles de su barrio.

El accidente que dejó a Thiago Medina en estado delicado volvió a poner el foco no solo en su salud, sino también en la moto que conducía al momento del impacto, una Honda Tornado, modelo muy popular en Argentina por su potencia y versatilidad.

La moto de Thiago Medina. Video: Instagram.

Se trata del mismo vehículo que el joven había mostrado en un video publicado en su cuenta de Instagram el 20 de octubre de 2024, donde se lo veía andando con entusiasmo por las calles de su barrio.

Aquel video, compartido cuando ya se encontraba fuera de la casa más famosa del país, mostraba al joven en diferentes ángulos y tomas hechas con un dron en dónde graficaba su destreza en las calles.