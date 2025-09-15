Camilota dio detalles sobre la salud de Thiago Medina tras el grave accidente con su moto: “Estará internado un largo tiempo”

El streamer chocó con su moto el pasado viernes y se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Camila y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que se accidentó el pasado viernes, habló con TN y reveló detalles sobre la salud de su hermano.

“Es algo para largo tiempo. A veces quiero creer que es una pesadilla tenerlo ahí”, informó la joven. Luego habló sobre el momento familiar que están atravesando: “Suena un teléfono y nosotros nos desesperamos. Es horrible estar así”.

Por otro lado, Camilota, reveló cómo fue ver a Thiago Medina en el hospital. “Lo vi, entramos con mi hermana. Tiene golpes, más que eso no quiero decir. Cuando uno se golpea, le quedan heridas”, comentó Camila. Y agregó: “Verlo ahí fue pensar en que hace un rato estábamos hablando lo más bien. Es muy fuerte”.

Camilota y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Luego la joven comentó lo que habló con su hermano antes del accidente: “Vino a casa, desayunamos unos mates. Estuvimos hablando todo el día”, relató Camila Deniz.

La joven contó que el viernes habían organizado “una juntada” y que estaba amansando pizzas, pero notó algo raro cuando Thiago no respondía los mensajes: “Pedí que le mandaran mensajes porque no venía y no contestaba”, reveló Camila, antes de recibir el llamado de Daniela Celis con la triste noticia.

“Vos podés papá”: el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina

El pronóstico de la salud de Thiago Medina continúa en estado reservado, pero presentando una “leve mejoría”, según aseguró Daniela Celis en un comunicado que difundió en sus redes sociales.

La influencer agradeció a todos los que participan de la cadena de oraciones para el ex Gran Hermano y manifiesta que “toda la luz” que sus seguidores envían le “está llegando”.

El mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina. Foto: Instagram.

Su familia más cercana se encuentra acompañándolo en este difícil momento. El streamer se encuentra en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, siendo atendido por el servicio médico a cargo de Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Camila, la hermana de Thiago, compartió el conmovedor mensaje de apoyo de sus sobrinas para decorar la habitación de UTI: “Vos podés papá, te amamos mucho”.