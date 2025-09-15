Thiago Medina y Daniela Celis habrían tenido una pelea antes del accidente: los detalles

El influencer está internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y su pronóstico es reservado. Qué pasó horas antes.

Daniela Celis y Thiago Medina. Fotos: Instagram.

Thiago Medina se encuentra peleando por su vida tras sufrir un violento accidente con su moto en la localidad de Moreno. El influencer está internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y su pronóstico es reservado.

En Puro Show revelaron que previo al accidente, el ex Gran Hermano habría tenido una discusión con su ex pareja Daniela Celis en su casa: “Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contaron.

Según explicaron, la conductora de Luzu intentó comunicarse con el padre de sus hijas: “Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente”.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Al principio no habían logrado comunicarse con ella para notificarla del accidente, por lo que intentaron comunicarse con Romina Uhrig, quien fue ex funcionaria del municipio: “Le dicen: ‘Mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles’”.

“Daniela ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado”, señalaron.

La desesperación de Thiago Medina luego del accidente

Según relató Raúl, testigo del choque en moto, Thiago Medina reaccionó con desesperación inmediatamente después del accidente. El hombre compartió los detalles de la conversación que tuvo con el joven mientras lo ayudaba, antes de que llegara la ambulancia.

Raúl explicó que Thiago “en ese momento estaba consciente, sabía qué es lo que le había pasado. Si bien estaba tirado en el piso, sabía qué es lo que le había pasado”.

“Y después, cuando empezó a enfriarse el cuerpo, decía que le dolía mucho el costado. Y bueno, ahí lo contuvimos, estuvimos hablándole, de hecho le preguntamos si tenía alguien para llamar y no podía desbloquear el teléfono porque no se acordaba”, reveló el testigo.

El hombre que ayudó a Thiago aclaró que “después él ya entró en shock y ya dijo ‘no sé qué hago acá… ¿qué me pasó?’. Le decíamos que se quedara quieto porque aparentemente tenía lesiones graves. Decía que le dolía mucho y nosotros tratábamos de que no se moviera”.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus gemelas. Foto: Instagram.

“Él se quiso incorporar y dijo ‘me quiero levantar’ y ‘tengo ganas de vomitar’. La ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos, más o menos. La policía no llegó nunca en los 40 minutos que yo estuve acá. Nosotros tuvimos que cortar el tránsito”.

“No perdió la conciencia, se desubicó en tiempo y espacio. Dijo que no sabía dónde estaba y qué le había pasado, no perdió la conciencia”.

“Cuando llegó la ambulancia él seguía despierto, ellos fueron los que le sacaron el casco. Nosotros en ningún momento se lo sacamos. Ahí recién me dijeron ‘vamos a subirlo’, lo pusimos en la camilla y ahí se fueron. Me dijo ‘no me quiero morir’. Nos tomó fuerte la mano y nos dijo así ‘no me quiero morir. Tengo dos nenas, no me quiero morir’”, concluyó el testigo.