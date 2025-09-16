Camilota rompió en llanto tras hablar sobre la salud de Thiago Medina: “Ayer me arrodillé y le pedí tanto a Dios”

El exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado desde el viernes tras protagonizar un dramático accidente con su moto.

Thiago Medina y Camilota. Foto: NA

Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano de 22 años, continúa internado con pronóstico reservado tras el grave accidente de moto que protagonizó el pasado viernes por la noche.

En medio de la preocupación por su salud, su hermana Camilota habló sobre la situación actual de Thiago y cómo viven el día a día. “Está estable. Sinceramente, vamos a ver, el parte dijo que tuvo unas líneas de fiebre... me tomo el atrevimiento de agradecer también al hospital que está atendiendo a Thiago, a los médicos y a todo el equipo que está trabajando hoy con mi hermano y que yo sé que va a salir todo bien”, informó en diálogo con Georgina Barbarossa.

“También quiero agradecer a toda la gente que se está acercando y se está tomando un tiempo, a la gente que me está colaborando con lo poquito, mucho. Sinceramente, no me da vergüenza, para nada”, expresó Camilota, y agradeció a los familiares y amigos que acompañan a la familia.

Camilota habló sobre la salud de Thiago Medina. Video: Telefe.

“Tengo más fortaleza que ayer. Creo que ayer me desahogué y yo, como digo, creo mucho en Dios, creo mucho en todo y sé que la gente está orando, está haciendo su oración. Lo que estamos pidiendo es cadena de oración”, ahondó Camilota.

Sin embargo, también reveló que no pudo entrar a ver a Thiago. “No sé si tengo el coraje en volver a verlo. Y mi hermana Brisa me dice ‘vos te tenés que animar’. Yo sé que al verlo ahí se me pasan un montón de cosas por la cabeza. Desde la semana pasada le estoy diciendo a Dani que la voy a ir a ver, pero no tengo el coraje de ir a verla, a las bebés y yo sé que me necesita, su compañía y de todo. Sé que tengo que tomar coraje de ir a visitarla, porque yo sé que también necesita apoyo de la familia con las bebés. Es seguir adelante, pero me cuesta”, comentó la exparticipante de Cuestión de Peso mientras rompía en llanto.

Camila y Thiago Medina. Foto: Instagram.

“Ayer me arrodillé y le pedía tanto a Dios que es mi creencia: ‘Dios, tengo que salir de esta’, no quiero otra vez, tiene dos hijas, tiene familia y yo sé que va a salir, pero nos cuesta tocar la realidad de que estamos pasando esto y yo digo que es una pesadilla, pero bueno, tenemos que ser fuertes”, remarcó la joven.