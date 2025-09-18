La familia de Thiago Medina le envió un contundente mensaje al hombre que lo chocó al exparticipante de Gran Hermano

El joven protagonizó un grave accidente el pasado viernes y hasta el momento sigue internado en terapia intensiva. Qué dijeron sus familiares.

Thiago de Gran Hermano. Foto: Instagram/thi4go_km.

En las últimas horas trascendió que el hombre que chocó a Thiago Medina el pasado viernes se siente muy culpable y “no puede dormir”.

En ese sentido, desde el programa A la Barbarossa les preguntaron a los hermanos del streamer cuál sería su reacción si el conductor del vehículo quisiera acercarse a la familia. “Nosotros no vamos a hacer ningún quilombo. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Nosotros estamos acá”, expresó uno de los familiares de Thiago.

“Estamos dispuestos a recibirlo. Sabemos que no tuvo intención de lastimarlo. Los accidentes pasan y gracias a Dios Thiago la puede contar, por ahora. Se va a mejorar y lo estamos esperando”, dijo el joven desde un lugar de compresión.

Thiago Medina y Daniela Celis habrían tenido una pelea antes del accidente

Thiago Medina se encuentra peleando por su vida tras sufrir un violento accidente con su moto en la localidad de Moreno. El influencer está internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y su pronóstico es reservado.

En Puro Show revelaron que previo al accidente, el ex Gran Hermano habría tenido una discusión con su ex pareja Daniela Celis en su casa: “Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contaron.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas. Foto: Instagram.

Según explicaron, la conductora de Luzu intentó comunicarse con el padre de sus hijas: “Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente”.

Al principio no habían logrado comunicarse con ella para notificarla del accidente, por lo que intentaron comunicarse con Romina Uhrig, quien fue ex funcionaria del municipio: “Le dicen: ‘Mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles’”. “Daniela ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado”, señalaron.