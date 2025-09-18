“Me cambió la mente”: Camilota reveló el tierno gesto que tuvo Thiago Medina antes de su grave accidente

La influencer contó muy conmovida el regalo de su hermano antes del accidente de moto.

Camilota y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Este jueves Camilota contó al aire de Puro Show que su hermano Thiago Medina, antes del accidente con su moto, había tenido un gran gesto con ella.

Según contó totalmente conmovida, el ex Gran Hermano la había invitado al taller de autoayuda donde él asiste ya que la había visto algo “deprimida”.

“Yo le agradezco un montón porque él pensó en mí. Si yo no hubiera pasado por ese taller, hoy no estaría acá de pie fortalecida”, explicó la joven y remarcó que gracias a su hermano puede atravesar este momento complicado.

Además, en su relato, Camilota contó que Thiago se dio cuenta de su estado de salud mental porque convivieron juntos dos meses en una casa que estaban alquilando. “Yo estaba muy deprimida y él me invitó al taller. Me decía: ‘Te va a servir, tenés que salir. Vos le tenés miedo al éxito, ya tendrías tu casa y tu autito’”, agregó.

Sobre el tiempo que asistió al taller de autoayuda, Camilota reveló que le sirvió para superar los obstáculos y seguir adelante: “Me hizo bien, me cambió la mente en un montón de cosas”. “Empecé a sanar cosas que tenía adentro mío, que yo sola sabía”, remarcó la joven.

Sin fiebre: nuevo parte médico de Thiago Medina

Este jueves, en un nuevo parte médico, los especialistas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno confirmaron que Thiago Medina sigue bajo control y al cuidado de los médicos de la Unidad de Terapia Intensiva:

“ “El paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico”.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

En el documento difundido ayer los médicos habían informado que el ex Gran Hermano podría ser operado: “La cirugía se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital y, además, en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires”.