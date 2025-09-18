“Las oraciones y la Fe llegan”: el conmovedor mensaje de Marcos Ginocchio tras el último parte médico de Thiago Medina

El ganador de Gran Hermano 2022 mostró su apoyo hacia la familia de Thiago y compartió un conmovedor posteo en sus redes sociales.

Marcos Ginocchio y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, utilizó sus redes sociales para expresar su dolor por el nuevo parte médico de su amigo Thiago Medina, quien sigue en terapia intensiva peleando por su vida tras sufrir un dramático choque con su moto el pasado viernes.

Este miércoles Daniela Celis dio a conocer las últimas novedades sobre la salud del ex GH y reveló que podría pasar nuevamente por el quirófano: “Como ya es de público conocimiento, en las últimas 24hs presentó nuevos registros febriles y se le realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable, Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas. Foto: Instagram.

Ante el nuevo pronóstico no tan favorable, el modelo utilizó sus redes para seguir difundiendo la cadena de oraciones que comenzó Celis.

“Buen padre. Buen hermano. Buen amigo. Mucha fuerza para Thiaguito”, escribió el ganador del reality junto a una imagen de Thiago con sus dos hijas. Y añadió: “Las oraciones y la Fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”.

El mensaje de Marcos Ginocchio a Thiago Medina. Foto: Instagram.

El alarmante parte de Thiago Medina que comunicó Daniela Celis

“Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes, el estado de Thiago”, comenzó escribiendo Daniela Celis en sus historias de Instagram.

“Como ya es de público conocimiento, en las últimas 24hs presentó nuevos registros febriles y se le realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, reveló Celis en su Instagram.

El nuevo parte médico de Thiago Medina. Foto: Instagram.

“Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Bs As, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría. Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para thiago agustín medina”, concluyó la influencer.