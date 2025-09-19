La salud de Thiago Medina, en estado crítico: su hermana melliza mostró el altar que armó y pidió rezar por él

El exparticipante de Gran Hermano sigue peleando por su vida en un hospital de Moreno. Daniela Celis, su expareja, confirmó que será sometido a otra cirugía.

Thiago Medina junto a su hermana Brisa. Foto: Instagram.

Mientras que Thiago Medina, el ex Gran Hermano, sigue peleando por su vida en la terapia intensiva del Hospital de Moreno, los familiares recurren a cualquier rayito de esperanza para orar por él y pedir su pronta recuperación. Sin embargo, quien fue más allá fue su hermana melliza, llamada Brisa.

Para Brisa las oraciones no bastan y decidió pedirle al universo. En sus redes sociales, mostró un pequeño altar que armó en su casa para rezar por él y generó gran emoción, ya que todos sus allegados esperan buenas noticias del joven, que tuvo un accidente brutal el viernes pasado.

El altar que le hizo Brisa a su hermano Thiago Foto: Captura

“Oramos por vos Chuli. Va a salir todo bien. Tenemos fe y confiamos en Dios”, escribió junto a una foto donde se observó una vela prendida y tres estampitas alrededor. Su pedido se hizo eco en Daniela Celis, quien también pidió a sus seguidores seguir rezando, ya que asegura que esas pruebas de amor hacen efecto en Thiago.

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina volverá a ser operado

“Se le realizará una cirugía torácica en estos días”, sostuvo la influencer en una historia de Instagram. Allí, también confirmó que su pronóstico sigue siendo reservado y que su estado es crítico.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas. Foto: Instagram.

“(Thiago) permanece internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital. Mantiene dosis de inotrópicos y al momento continúa con asistencia respiratoria mecánica. La cirugía se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital y, además, en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires”, escribió sobre el parte médico.

Por último, la mamá de las dos niñas del ex participante del reality pidió difundir la cadena de oraciones para su mejoría “La luz llega y se siente, mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.