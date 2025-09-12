Evangelina Anderson habló sobre los rumores de romance con Leandro Paredes: “No lo conozco, jamás saldría con un hombre casado”

La modelo aclaró además el escándalo de las imágenes con otro futbolista que se viralizaron en las últimas horas. “Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México”, explicó.

Evangelina Anderson. Foto: Instagram @evangelinaanderson

Luego de su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson vive unos días convulsionados tras ser vinculada amorosamente con Leandro Paredes, a quien afirmó no conocer.

Entre acusaciones cruzadas, la modelo decidió romper el silencio y aclarar los rumores: “Te juro con mi vida que nunca lo vi a Paredes, no lo conozco”, dijo en diálogo con Karina Iavícoli en Intrusos.

Mediante mensajes, Anderson se mostró angustiada con la situación, a tal punto de haberse quedado “sin voz”. “Jamás saldría con un hombre casado, no es algo que me interese hacer para mi vida”, añadió.

La palabra de Evangelina Anderson. Video: Intrusos

Sobre las imágenes con otro futbolista que se viralizaron en las últimas horas, explicó: “Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Ese chico tiene la edad de Bastian, mi hijo”.

En tanto, contó el porqué de su viaje al exterior. “Mi mamá tuvo un ACV, estuvo muy mal de salud y cuando se recuperó, decidimos hacer un viaje familiar”, detalló.

Mientras tanto, Leandro Paredes y Cami Galante disfrutaron de la noche porteña

En medio de los rumores que lo vinculan con Evangelina Anderson, Leandro Paredes se mostró públicamente con su mujer Camila Galante, disfrutando de la noche porteña. La pareja visitó a Nico Vázquez en el teatro para ver su obra “Rocky”, que es un éxito en carteleras.

Paredes y Galante fueron a ver Rocky. Foto: NA/redes

Sin brindar declaraciones a la prensa, el futbolista y su esposa se mostraron sonrientes y cálidos con quienes los saludaban, desmintiendo cualquier tipo de crisis entre ellos.

De esta forma, Paredes y Galante buscan callar los rumores de una infidelidad de parte de él con mensajes en redes sociales, mostrándose en familia y realizando apariciones públicas.