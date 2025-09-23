Salud de Thiago Medina: qué es atelectasia, la complicación en los pulmones que sufre el ex Gran Hermano

El influencer está internado hace más de una semana, producto de las lesiones que sufrió tras chocar con su moto.

Thiago Medina sigue peleando por su vida, luego de haber sufrido un grave accidente a bordo de su moto. El exparticipante de Gran Hermano está internado hace más de una semana y este lunes se conoció que padece una complicación en sus pulmones, llamada atelectasia.

“El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos” detalló en una publicación Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijos.

Además, agregó que “se presentó un tapón de moco, atelectasia que está siendo tratado con kinesiología”. Esta afección ya es tratada por los médicos, y necesita de un seguimiento constante para que esta situación no escale.

“Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen. Pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”, escribió la modelo en sus redes sociales.

Qué es atelectasia, la complicación pulmonar en Thiago Medina

La atelectasia es el colapso de los alvéolos, los sacos de aire que ayudan al intercambio de oxígeno en los pulmones, según la definición de Johns Hopkins Medicine. El problema que puede producir son complicaciones en la oxigenación de la sangre, ya que impide que el tejido pulmonar se expanda correctamente.

Esta complicación puede presentar de dos maneras: obstructiva y no obstructiva. La primera puede darse por bloqueos internos, como pueden ser mocos. La otra, en cambio, tiene que ver con motivos externos como un neumotórax, por ejemplo.

Desde que fue internado, Thiago Medina pelea por su vida. El cuadro se dio producto de un fuerte choque de tránsito, mientras viajaba en su moto en Moreno. Desde que fue ingresado, se mantiene en terapia intensiva y su familia pide por cadena de oración, mientras aguardan por mejoras en su estado de salud.