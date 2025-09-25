Daniela Celis visitó a Thiago Medina y contó cómo detalles de su salud: “Seguimos rezando por su recuperación”

La expareja y madre de las hijas del influencer se manifestó públicamente para brindar un nuevo parte médico.

Daniela Celis y Thiago Medina. Foto: Instagram.

La salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que sufrió un fuerte accidente vial hace casi dos semanas, continúa en estado delicado. En las últimas horas, su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, compartió un nuevo comunicado al respecto.

Tal como lo hace en forma diaria, la también ex “hermanita”, brindó detalles de su familiar: “¡Recién salgo de verlo! Thiago continúa estable. No presentó fiebre”, inició en una historia de Instagram con un fondo que transmite paz y naturaleza.

Daniela Celis visitó a Thiago Medina Foto: Captura

Respecto al panorama específico, Celis se explayó sobre las intervenciones quirúrgicas: “Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.

“Nunca sentí tanto miedo en la vida”

Horas antes, Celis también había posteado en su cuenta de Instagram para expresar su dolor y preocupación: “Nunca sentí tanto miedo en mi vida”.

“Me resguardo en cada oración, plegaria y fe. Por favor, por sus hijas y por él, pido sanación y oración para Thiago Agustín Medina. Gracias, la vida les va a devolver el doble”, añadió en una historia.

El mensaje refleja la angustia de la influencer, que junto a la familia de Thiago espera un milagro que permita su pronta recuperación.