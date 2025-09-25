El desgarrador posteo de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina: “Nunca sentí tanto miedo en la vida”

La expareja del influencer se manifestó públicamente luego del último parte médico que reveló complicaciones en la salud del ex Gran Hermano, generando preocupación entre sus seguidores y familiares.

Daniela Celis y Thiago Medina en Buzios, Brasil. Foto: Instagram @thi4go_km.

Thiago Medina, de 22 años, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras sufrir un grave accidente automovilístico el pasado 12 de septiembre. A raíz del incidente, fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y, en las últimas horas, su estado de salud se agravó, generando alarma en su entorno.

Frente a esta situación, Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, Aime y Laia, recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su dolor y preocupación: “Nunca sentí tanto miedo en mi vida”.

Historia de Instagram de Daniela Celis tras conocerse el complicado cuadro de salud de Thiago Medina. Foto: Instagram / danielacelis01.

“Me resguardo en cada oración, plegaria y fe. Por favor, por sus hijas y por él, pido sanación y oración para Thiago Agustín Medina. Gracias, la vida les va a devolver el doble”.

El mensaje refleja la angustia de la influencer, que junto a la familia de Thiago espera un milagro que permita su pronta recuperación.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

El último informe médico se emitió el miércoles 24 de septiembre por la mañana. Según el comunicado, el joven sufrió “un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de abordaje”.

A pesar de la complicación, el parte indicó que el paciente “evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables”.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Además, se llevó a cabo un ateneo clínico interdisciplinario, un procedimiento en el que profesionales de distintas especialidades analizan los resultados, debaten estrategias y toman decisiones basadas en criterios científicos. En este encuentro, se destacó que: “El paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”.

El equipo médico también informó que “se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”.

Mientras el joven continúa bajo estricta vigilancia médica, los familiares y allegados mantienen la esperanza de una recuperación favorable.