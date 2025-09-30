Se conocieron por redes, se casaron con una megafiesta y van a tener un bebé: la romántica historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La cantante y el futbolista anunciaron este martes con un tierno video que se serán padres por primera vez. Una historia de amor que nació a la distancia y el gran paso que darán como familia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron mediante sus cuentas de Instagram que serán padres por primera vez.

La cantante y el futbolista se conocieron en el 2018 a través de redes sociales y comenzaron un romance a distancia. En aquel momento, ella residía en Buenos Aires mientras que él tenía su vida en Turín, donde jugaba para la Juventus.

Fue ella quien dio el primer paso y viajó a Italia, donde se terminó instalando para acompañarlo a él y posponer algunos proyectos profesionales en torno a su carrera musical.

Desde ese momento, la pareja compartió cientos de viajes y planes en común, hasta que en octubre del 2023, Paulo le propuso casamiento.

Las fotos que subió Oriana Sabatini por su aniversario con Paulo Dybala. Foto: Instagram @orianasabatini

En un posteo en conjunto y bajo el lema “para siempre” junto al emoji de un corazón blanco, la cantante y el deportista confirmaron su boda.

La propuesta fue digna de una película de amor: el futbolista se arrodilló ante su novia al pie de la Fontana Di Trevi y esperó que Oriana arrojara la moneda para proponerle ser marido y mujer.

Paulo Dybala - Oriana Sabatini

Lo que vendría después sería una megafiesta con más de 300 invitados de la que ningún famoso quedó afuera.

Las fotos que subió Oriana Sabatini por su aniversario con Paulo Dybala. Foto: Instagram @orianasabatini

Este martes, la ya consolidada pareja decidió dar un paso más en su relación y anunciaron que tendrán un bebé fruto de estos tantos años de amor y compañerismo.

“El primer posteo de nosotros tres”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron este martes en sus cuentas de Instagram que serán padres por primera vez.

La actriz publicó un video casero donde mostró una de las primeras ecografías de su bebé en camino, donde también se pueden escuchar sus latidos.

Oriana Sabatini anunció su embarazo

"Primer posteo de nosotros tres“, escribió Oriana emocionada. "Vamos a ser papás“, expresan ambos en el clip.

En el registro audiovisual se puede ver a ambos en la sala de la obstetra, mientras que ven por la pantalla la imagen de la ecografía. Además, mezclaron con otros fragmentos desde su casa.“Mirá, es igual a mí”, bromeó Sabatini.