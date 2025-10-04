El pueblo que celebra la October Country Fest Argentina: cerveza artesanal y gastronomía irresistible a pasos de CABA

Con un fin de semana largo a la vista, es la ocasión perfecta para organizar una escapada y aprovechar para descubrir nuevas propuestas culturales. Música country, cerveza artesanal y food trucks en un solo lugar.

El pueblo que celebra la October Country Fest Argentina. Foto: Unsplash.

Empiezan los días lindos típicos de la primavera, y no hay mejor plan que hacer una escapada para desconectar. Más aún sí se tienen en cuenta algunos festivales para disfrutar la experiencia al máximo. En ese sentido, hay algo que los amantes de la cerveza artesanal deben saber: muy cerca de CABA se celebra el October Country Fest.

Además, con un fin de semana largo a la vista —el viernes 10 es feriado nacional por el Día de la Diversidad Cultural—, es la ocasión perfecta para organizar una salida de tres días y aprovechar para descubrir nuevas propuestas culturales.

El pueblo que celebra la October Country Fest Argentina. Foto: Unsplash.

¿Cuándo y dónde es el festival October Country Fest?

La cita será el sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025, con dos jornadas pensadas para toda la familia en un despliegue cultural que busca instalarse como un clásico de la región santafesina.

El escenario elegido es la ciudad de Funes, donde el encuentro tendrá lugar en el Polideportivo Municipal, ubicado en Buenos Aires 1502, a solo tres horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires por autopista.

Conocida como la “Ciudad Jardín”, Funes se desarrolló a partir de ser un pequeño pueblo hasta convertirse en una ciudad que atrae residentes por su seguridad y tranquilidad, con un importante crecimiento e inversión en infraestructura.

Festival de Country en Funes. Foto: NA.

October Country Fest, una experiencia que vale la pena vivir

La segunda edición del October Country Fest llega con cerveza artesanal, música country y folk, food trucks, bailes típicos, una carpa de Line Dance para aprender a bailar, juegos y entretenimientos para niños, exposiciones y múltiples escenarios.

El festival ofrecerá música en vivo con artistas de country y folk, así como platos típicos de la gastronomía regional. Además, habrá actividades variadas para toda la familia, incluyendo una carpa de Line Dance, exhibiciones de pickups, autos y motos americanas, juegos y stands temáticos.

La ambientación western y la propuesta cultural buscan recrear el espíritu de los festivales de Texas, combinando turismo, música y gastronomía. El objetivo es posicionar a la región como la “Texas argentina”, ofreciendo a los visitantes una experiencia completa que fusiona entretenimiento, cultura y tradición.

Cerveza. Foto: Unsplash.

Desde la Asociación de Música Country Argentina invitan a la comunidad a sumarse y ser parte de la celebración, disfrutando de un evento pensado para todas las edades y amantes del estilo country.

Funes, un destino turístico que vale la pena aprovehcar

Además de ser escenario del Country Fest, Funes es un destino que crece año tras año por su vida al aire libre, sus propuestas gastronómicas y su cercanía con Rosario. Quienes viajen para el festival podrán extender su paseo y descubrir algunos de los espacios verdes más atractivos de la gran ciudad como:

Parque Urquiza: espacio verde con vistas al río Paraná. En él se puede visitar el Planetario.

Parque España : es un clásico que une cultura, áreas verdes y costanera.

Costanera de Rosario: lugar ideal para caminar, hacer picnic o disfrutar del atardecer.

Monumento a la bandera en Rosario. Foto: Reuters.

Además, muy cerca de la Cuna de la Bandera Nacional, se puede visitar la ciudad histórica de San Lorenzo, dar paseos en lancha en la costa rosarina, visitar cafés y pescar, entre otros atractivos naturales como culturales.