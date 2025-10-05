En medio de la recuperación de Thiago Medina, Daniela Celis se mostró emocionada tras llegar caminando a Luján: “La fe mueve montañas”

La ex Gran Hermano se sumó a la edición 51 de la Peregrinación Juvenil a Luján y compartió algunas fotos de la peregrinación en sus redes sociales.

Daniela y Thiago de Gran Hermano. Foto: Instagram.

Daniela Celis se sumó este sábado a la edición 51 de la Peregrinación Juvenil a Luján y compartió varias historias en sus redes sociales.

La publicación de la ex Gran Hermano generó gran repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron el gesto de Daniela al sumarse a esta tradicional caminata religiosa, en el medio de la recuperación de Thiago Medina, su expareja y papá de sus dos hijas.

“Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, escribió la influencer, notablemente conmovida. Luego, agregó: “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias”.

Daniela Celis se sumó a la Peregrinación a Luján. Foto: Instagram.

Por último, Daniela Celis publicó una foto donde se la ve con sus brazos abiertos, una gran sonrisa y la basílica de Luján de fondo.

Mientras tanto, del otro lado, Thiago continúa su recuperación tras haber pasado tres semanas en estado crítico. Su familia confirmó que está consciente y emocionalmente movilizado. Según relató su padre, Julio Medina, el joven al despertar pidió ver a sus hijas, Aimé y Laira.

Daniela Celis se mostró feliz por la evolución de Thiago Medina

Daniela Celis publicó un posteo para informar cómo continúa su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, que está internado en terapia intensiva desde hace 20 días como consecuencia de un fuerte accidente que sufrió con su moto.

“Estamos felices, hoy Thiago continúa mejorando, superando bien el postoperatorio”, anunció la influencer, tras la cirugía a la que se sometió esta semana, que sería la última pautada por los médicos.

El panorama es muy positivo, ya que Daniela afirmó que Thiago “se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo”.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram @gemelas.medinacelis

“Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, se entusiasmó Celis, que retomó su agenda laboral hace unos días cuando la situación del ex Gran Hermano dejó de ser crítica.

“Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución. Y les agradece un montón”, concluyó.