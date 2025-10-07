Daniela Celis habló sobre una posible reconciliación amorosa con Thiago Medina: “Nos vamos a sentar a charlar”

La modelo habló tras la mejoría que presentó el exparticipante de Gran Hermano y contó cómo se sintió todo este tiempo.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram.

En medio de la recuperación de Thiago Medina tras el accidente de moto que lo dejó en terapia intensiva, Daniela Celis habló sobre cómo le afectó la internación de su expareja y no descartó una posible reconciliación amorosa.

Si bien siempre se mostraron como una familia muy unida, Daniela y Thiago confirmaron su separación a principios de mayo. Si bien no eran pareja, aclararon que siempre estarían unidos por sus dos hijas. Sin embargo, luego del dramático accidente, las cosas podrían cambiar y la influencer no descartó una reconciliación.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram @gemelas.medinacelis

“La vida es así, en un segundo pasa algo y se revoluciona todo. Me han pasado muchísimas cosas en estos 23 días...”, dijo Daniela Celis en una entrevista con Vero Lozano en Cortá por Lozano.

Luego, agregó: “Entonces entendemos que la situación es muy sensible, estamos todos vulnerables y es delicada, pero si sabemos también que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga a ver qué pasa con todo esto. Y si nos volvemos a enamorar o no y seguimos siendo padres toda la vida”.

Daniela Celis contó que Thiago Medina pudo hablar con sus hijas

Daniela Celis publicó un video en su cuenta de Instagram para comunicar el increíble avance de su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, a tres semanas del fuerte accidente que tuvo con su moto.

Tras hacer la peregrinación a Luján para agradecer por la recuperación de Thiago, contó que ya pudo hablar con sus hijas.

Daniela Celis contó que Thiago Medina pudo hablar con sus hijas. Video: Instagram.

“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro, ustedes y todos los profesionales que Dios puso sus manos para que se topen con Thiago. Estoy muy contenta”, dijo Celis en el video que publicó en Instagram.

“Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada… Las nenas estaban muy, muy felices”, agregó Daniela. “Agarraban el teléfono y le dicen ‘papá, papá, papá’, y él también estaba feliz. Estoy muy contenta por compartirlo a todos ustedes”, concluyó la influencer.