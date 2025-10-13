Charly García compartió una foto de Messi con un sticker de “In The City”, su colaboración con Sting

El jugador de fútbol recibió los primeros stickers antes del lanzamiento oficial de la canción.

Charly García junto a Lionel Messi. Foto: Instagram.

Días atrás se dio el lanzamiento de la colaboración de Charly García con Sting, “In The City”, una idea que surgió después de un encuentro de ambos en el estadio Arena. Este lanzamiento tuvo una muy buena repercusión por parte de los fans y la prensa.

Por su parte, Charly García compartió en sus redes sociales una foto de Lionel Messi con un sticker haciendo referencia a “In The City”. “I’m doing it my way”, se puede leer como una parte de la letra.

Charly García publicó una foto de Lionel Messi con un sticker de su colaboración con Sting. Foto: Instagram.

La postal en cuestión es del encuentro de Messi con el músico en mayo, después del partido que la Selección le ganó a Venezuela. De aquel emotivo encuentro quedaron los recuerdos plasmados en imágenes. Según trascendió, Charly le dejó ese sticker a Messi antes del lanzamiento.

“Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show. Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo. Me emocionó escucharlo en mi canción”, contó el artista mediante un comunicado.

Charly García y Sting lanzaron “In the City”, su primer tema juntos

Un nuevo capítulo en la historia de la música fue escrito este jueves 9 de octubre. Charly García y Sting publicaron oficialmente “In the City”, su primera canción juntos.

Con el tema, la dupla cruza estilos, décadas y nostalgia, llevando a cabo una alianza musical histórica.

Aunque la colaboración resulta sorpresiva, no es del todo inesperada. Ambos artistas mantienen un vínculo desde hace décadas, que se remonta al concierto de Amnistía Internacional realizado en 1988 en el estadio de River Plate.

Más recientemente, en febrero de 2025, Charly visitó a Sting en los camarines del Estadio Arena, tras un recital del británico junto a Dominic Miller y Chris Maas durante la gira Sting 3.0.

La dupla llega en un momento en el cual el músico argentino volvió a ser protagonista en la agenda cultural: semanas atrás, fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires con el título de doctor honoris causa, reconocimiento que lo destacó como “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger”.