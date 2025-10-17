Wanda Nara habló sobre la posibilidad de llevarse bien con Mauro Icardi: “Yo soy más de unir”

Luego de que se volviera viral por su buen vínculo con su ex, Maxi López, la conductora de “Masterchef Celebrity” habló sobre la transformación de las relaciones y el paso del tiempo.

Sigue la guerra entre Wanda Nara e Icardi Foto: redes

La relación entre Wanda Nara y Maxi López dio un giro inesperado dejando atrás todas las disputas y conflictos luego de su separación. Frente a esto, la conductora se esperanzó sobre la posibilidad de que, algún día, pueda también tener buen vínculo con Mauro Icardi.

Entrevistada por LAM, la conductora de “Masterchef Celebrity” se mostró entusiasmada por el buen recibimiento del programa y resaltó: “Hoy lloré todo un día, una grabación espectacular. Me agarraste emotiva. Emocionante. Un programa muy lindo”.

Ante los rumores que daban a entender que Telefe no quería trabajar con ella por sus escándalos mediáticos, Wanda afirmó: “Hoy entré muy temprano, creo que, a las siete, ocho de la mañana, grabé treinta PNT. Creo que tuvimos un récord grande también el año pasado con Bake Off, muy grande. Creo que a la cabeza Gran Hermano y después seguimos nosotros. Muy contentos, por eso se vuelve a hacer. Y seguramente van a tener noticias de una renovación de contrato que estoy hablando con Telefe por muchos años más”.

Maxi López y Wanda Nara. Foto: Telefe.

Con respecto a su relación con Maxi López, Wanda comentó entre risas: “Maxi está desesperado por ver los programas, nos pide los videos. Le encantó. Y el cambio de horario a veces no le permite. Siempre tuvimos ese tipo de humor. Bueno, obviamente, en la época que estuvimos peleados no, pero siempre tuve este humor con él”.

Al ser consultada por el buen recibimiento del público y de los hijos de ambos (Valentino, Benedicto y Constantino), Nara respondió: “Hace bastantes años que ya estamos bien, pero sí, es novedoso para la tele, para ustedes”.

Qué dijo Wanda Nara sobre la relación de Mauro Icardi con sus hijas

Pero la pregunta de Icardi no tardó en llegar y ella, fiel a su estilo, decidió remarcar que sus hijas son su prioridad, pero no le cerró las puertas a la posibilidad de que el vínculo con su ex marido pueda llegar a buen puerto alguna vez. “Mis hijas están todo el tiempo en contacto. Siempre. A pesar de que digan lo contrario. Yo estoy tranquila y el tiempo siempre me da la razón”.

“Lo mismo pasó con Maxi, nunca le impedí el contacto y mis hijos lo adoran. Lo que eran nuestras peleas quedaban entre nosotros y nunca estuvieron involucrados los chicos. Ahora, mis hijas están de vacaciones y están justo arriba del auto en el asiento de atrás. Y vinieron a pasar la tarde en el canal. Vino un participante que ellas son fan. Entonces, como están de vacaciones con el colegio, tengo medio adaptado mi camarín como una sala para chicos. Entonces, a veces me acompañan”, remarcó concentrándose en sus hijos.

Mauro Icardi. Foto: REUTERS

Wanda Nara le dejó la puerta abierta a Mauro Icardi

En cuanto a la posibilidad de reparar la situación con Mauro Icardi a casi un año de su escandalosa separación, Wanda lo comparó con su ex y fue clara: “Maxi nos dijo que él prefiere que ya sabés quién... (Icardi) no tenga vínculo con sus hijos. Yo siempre soy de unir. De hecho, han hecho una merienda todos juntos hace un tiempo atrás y Maxi estaba en contra”.

“Trato de unir. Después son los chicos los que dicen: “Sí, no, quiero, no quiero”, y hay que escucharlos. Si los escucharas hablar, mis hijos tienen un carácter que son peor que yo, todos, desde la más chiquitita, que es la más tremenda, hasta la más grande. Entonces, hay que escuchar a los chicos y son sus tiempos y cada uno maneja sus tiempos como puede”, resaltó Wanda.

Por último, la conductora de Masterchef aseguró que, así como hoy tiene buen trato con Maxi López, espera que algún día pueda volver a conciliar y hacer las paces con el jugador de fútbol y padre de sus hijas Francesca e Isabella, ya que prefiere mantener las cosas en armonía, sobre todo por la familia que supieron formar.