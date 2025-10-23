Wanda Nara presidenta: la mediática reveló que será autoridad de mesa en las elecciones legislativas

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de ‘MasterChef Celebrity’ confirmó que cumplirá con su “deber cívico” este domingo 26 de octubre de 2025. Mirá la fotografía que compartió en sus redes sociales.

Wanda Nara. Foto: Instagram @wanda_nara

Wanda Nara comunicó este jueves que será autoridad de mesa en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre de 2025. Luego de recibir la notificación, confirmó que cumplirá con su “deber cívico”.

“Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió la mediática en su cuenta de Instagram, donde publicó una historia con el papel de la notificación que recibió para ser presidente de mesa.

Wanda Nara reveló que será presidente de mesa en las elecciones 2025. Foto: Instagram @wanda_nara

Si bien por un tema de seguridad Wanda tapó todos los datos personales, en el papel se ve el apellido Nara y se lee: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”.

El nuevo “apodo” que le pusieron las mujeres de la Selección Argentina a Wanda Nara

En medio de los rumores de que Wanda le habría mandado mensajes a Enzo Fernández, ignorando que está en pareja con Valentina Cervantes, se conoció que las mujeres de la Selección Argentina le habrían puesto un particular “apodo” a la mediática.

Según reveló Yanina Latorre en ‘Sálvese quien pueda’, Cervantes no se mostró preocupada ante la insinuación de Wanda a su pareja y, si bien lo dejó pasar, no dudó en comentárselo a su círculo íntimo.

El escándalo entre Valu Cervantes y Wanda Nara. Créditos: América TV.

En ‘Pasó en América’ (América TV), Ailén Bechara dio a conocer el curioso apodo que las mujeres de la Selección le pusieron a Wanda tras su polémica actitud.

“Cada vez que hablamos de Wanda a mí me explota el teléfono. Todos quieren dar su punto de vista, opinar y contar”, comenzó la panelista.

Valu Cervantes y Wanda Nara. Foto: Canal26.com

Y continuó: “Lo que me están contando es que en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente en el grupo de las mujeres de los jugadores pusieron ‘Tatiana a la vista’”.

No solo quedó allí, sino que en el grupo habrían pedido un “castigo” hacia Wanda, por insinuársele a la pareja de una de ellas: “Mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota, que apliquen la ley de hielo”.