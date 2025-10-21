Podría enojar a Wanda Nara: la inesperada conexión entre L-Gante y la China Suárez

En medio de su batalla legal con Maxi El Brother, el compositor de cumbia 420 decidió hacer una jugada que podría costarle su buena relación con su ex novia.

La China Suárez y L-Gante Foto: Captura

Aunque se encuentra separado de Wanda Nara, L-Gante siempre ha dicho que tienen buena relación. Además, en más de una oportunidad, se los vio juntos y asegurando que volvieron a ser amigos debido a que su relación de pareja no funcionó.

Sin embargo, el joven cantante tomó una decisión que podría llevarlo a enemistarse por siempre con la mediática, ya que lo vincula directamente con la China Suárez.

L-Gante; cantante; cumbia 420. Foto: NA (Juan Vargas)

Ahora, L-Gante eligió como abogado a Agustín Rodríguez, el mismo letrado que defiende a María Eugenia en toda la batalla legal. Este movimiento no es casual, ya que el cantante denunció a Maxi el Brother, su exrepresentante.

Sin embargo, es sabido que la decisión de Elián Valenzuela podría generar un fuerte malestar en Wanda Nara, ya que mantiene una rivalidad con la China y hasta la ha llamado “la amante de mi ex marido”, para no nombrarla públicamente.

L-Gante tiene el mismo abogado que la China Suárez. Foto: Instagram.

Quién es el nuevo abogado de L-Gante

El abogado Agustín Rodríguez es un profesional de perfil bajo que ha trabajado previamente con la actriz China Suárez, aunque aclaró que su llegada al caso del cantante no fue por una recomendación directa de la actriz. Según explicó, fue un conocido en común quien reactivó el contacto, tras una propuesta inicial que había quedado en pausa hace un año.

“En ese momento no avanzamos, pero ahora se dio una nueva oportunidad. Después de una reunión, decidí tomar el caso porque vi que Elián estaba atravesando una situación compleja”, explicó Rodríguez en diálogo con el programa Mujeres Argentinas.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

En este sentido, el abogado asumió la representación del artista de cumbia en el marco de una disputa con quienes fueron sus representantes y manejaron su carrera durante tantos años. Según la defensa, se habría producido una gestión financiera poco clara, con montos millonarios involucrados.

Actualmente no hay una denuncia penal presentada ante la Justicia, pero sí se inició una intimación formal a través de una carta documento. “Estamos solicitando la rendición de cuentas de todo el dinero que percibieron los exrepresentantes hasta hoy. Es una suma importante”, afirmó Rodríguez, al señalar directamente al Maxi.