Ivana Icardi halagó a la China Suárez y fue contra Wanda Nara: “No sabe ser madre”

La hermana de Mauro Icardi utilizó sus redes para dedicarle un posteo a su sobrina Isabella por su cumpleaños y aprovechó para tirarle un palito a la empresaria. Qué dijo.

China Suárez, Ivana Icardi y Wanda Nara. Foto: Instagram.

Ivana Icardi utilizó sus redes sociales para dedicarle historias a su sobrina Isabella, quien cumplió 9 años. En los posteos, la hermana de Mauro Icardi aprovechó y apuntó contra Wanda Nara y criticó su rol como madre.

“Querida Isabella. Que tengas un muy feliz cumpleaños. Me encantaría poder llamarte o saludarte, mucho más este año, que has vivido cosas que no mereces. Algún día crecerás y podrás sacar tus propias conclusiones. Solo quiero que sepas, si algún día ves esto, que la abuela Analía, Martu y Ale se acuerdan de los ponys en la casa de campo de Milán, que aunque nos hayamos visto solamente dos veces y una haya sido por videollamada este verano, es decir que casi ni me conozcas, tenés un lugar en mi corazón como todos mis sobrinos”, comenzó escribiendo la influencer.

Ivana Icardi le dedicó historias a su sobrina Isabella Icardi. Foto: Instagram.

Luego, en otra parte del texto, Ivana acusó a Wanda Nara de utilizar el cumpleaños de la niña como un circo mediático: “A tu tío Guido no lo conoces, y lo invitaron a tu cumple. Lamentablemente (para ti y para él porque quiere conocerte) no accedió a un juego que ya sabemos de qué va”, agregó.

Ivana Icardi fue contra Wanda Nara

Además, tildó a Wanda Nara de ser una persona narcisista: “También entenderás cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños, y que hay madres que solo paren, pero no saben ser madre, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo. Y lamentablemente Isa, esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian”.

Mauro Icardi e Isabella Icardi. Foto: Instagram.

Por otro lado, la hermana de Mauro Icardi lamentó que Isabella haya tenido que vivir la pública separación de sus padres, bajo el ojo mediático, pero le garantizo que es normal que las parejas se separen y reconoció que su sobrina aprecia a la China Suárez, aunque la “hagan sentir culpable” por eso.

“Es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Y sé que apreciás a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites. He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente no te lo han permitido”, añadió la joven.