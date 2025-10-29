La tensa charla entre Lourdes de Bandana y Fabiana Cantilo: “¿No te volvió a pegar?”

La leyenda del rock interrogó a la cantante pop en un vivo de Instagram y encendió las alarmas por su situación tras la detención de Leandro Gómez García, su pareja.

Vivo entre Fabiana Cantilo y Lourdes de Bandana Foto: Captura

En medio de la preocupación que generó la desaparición y el presunto secuestro de Lourdes Fernández de Bandana, la cantante volvió a hablar en un vivo de Instagram junto a Fabiana Cantilo. Allí, volvió a negar haber sufrido violencia de género y hasta se lamentó porque su novio, Leandro Gómez García, sigue detenido.

La aparición de la cantante de Bandana en el vivo se transformó de una charla informal a un interrogatorio, ya que la cantautora argentina le cuestionó haber vuelto a apostar por una relación donde fue maltratada hace tres años.

Lourdes Fernández, Bandana. Foto: Instagram.

Cantilo arrancó sin suavidad y cuestionó a Lourdes, quien insistió en que se encuentra en buen estado de salud y preocupada porque su novio está detenido. “¿Qué es este novio raro que tenés? ¿Te pegaba el señor, por qué volvimos con ese señor?”, lanzó Cantilo tajante. Lourdes intentó explicar: “Nosotros nos revinculamos. Habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado”.

Sin embargo, Fabiana insistió: “¿No te volvió a pegar?”. Con la voz quebrada y nerviosa, la integrante de Bandana respondió: “No, no volvió. Estoy muy triste de que le hayan negado la libertad”. Ante esta negativa y la gravedad de la situación, la ex de Fito Páez insistió: “¿Me lo jurás por Dios?”, a lo que la cantante respondió: “No volvió. Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales, por mi gata”.

“Fue su cumpleaños… me agarró fiebre el domingo a la noche y no pude levantarme. Me quedé dormida dos días con mucha fiebre”, se justificó Lourdes, quien insistió en que tomó mucho whisky y luego de eso se quedó profundamente dormida.

El vivo entre Fabiana Cantilo y Lourdes de Bandana. Fuente: @RealTimeRating

“No te creo nada esa parte. Y que dormiste cinco días… ¿por qué no contestabas dónde estabas? Nadie sabía dónde estabas”, le recriminó Fabiana, con una mezcla de enojo y preocupación. Minutos después, bajó el tono y trató de empatizar, diciendo que entendía su situación: “Yo también he estado fisura”, cerró.

El informe que encendió las alarmas

Más allá del intercambio que se generó en las redes sociales, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica describe con crudeza la situación de Lourdes. El documento, elaborado por un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y abogados, determina que la mujer se encuentra en situación de alto riesgo. Según el texto, su testimonio refleja “patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico”, propios de vínculos abusivos. Por otro lado, aunque Lourdes niega nuevas agresiones físicas, el informe es categórico: la considera una víctima potencial de delitos relacionados con la trata de personas y la manipulación emocional.

Tras conocerse este informe, una de las figuras que salió a hablar fue Julieta Prandi, quien hace un mes ganó un juicio por abuso sexual y violencia de género contra su ex esposo, Claudio Contardi (quien se encuentra en prisión). En diálogo con LAM, la conductora insistió: “No conozco a Lourdes ni su historia, pero creo que lo mejor que puede estar pasando es la visibilidad y que el entorno de ella pueda tomar acción. Es muy difícil que una víctima pida ayuda, y la mayoría están aisladas”.

“Es muy difícil que una mujer lo reconozca, que pida ayuda y que pueda salir sola. Lo que les digo a las familias es: no se alejen. Traten de sacarla de ahí. Es lo más difícil, pero pueden salvarle la vida”, cerró la modelo.