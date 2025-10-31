Con un toque de humor negro: la película nacional que brilló en los cines y ahora revive en Disney+

Con un elenco de lujo como Rita Cortese, Juliana Gattas y Iair Said, este filme promete mantener al espectador pegado al asiento por sus matices de drama y humor. Mirá el tráiler.

Los domingos mueren más personas. Foto: Disney+

Disney+ tiene entre sus títulos nacionales más vistos la película “Los domingos muere más gente”, una producción que tuvo gran éxito en su paso por los cines.

El filme muestra con sensibilidad las dinámicas familiares, el universo gay porteño, las tradiciones locales y la manera en que cada persona enfrenta la muerte con un toque de humor negro.

Los domingos mueren más personas. Foto: Disney+

“David, un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar, vuelve a Buenos Aires desde Europa, por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años”, es la sinopsis oficial del filme.

Los domingos mueren más personas. Foto: Disney+

“David oscilará entre la convivencia íntima con su madre, enajenada por el dolor de la inminente pérdida de su marido y una voracidad por llenar su angustia existencial, ocupando sus horas aprendiendo a manejar, yendo a especialistas más baratos que en Europa, e intentando tener sexo con cualquier hombre que le demuestre un poco de atención”, agrega.

El actor Iair Said es quien encarna a David, el protagonista principal de la película. Además, Rita Cortese lo acompaña en el rol de su madre, junto a la cantante Juliana Gattas y Antonia Zegers. Una película que recibió muy buenos comentarios.

Los domingos mueren más personas. Foto: Disney+

La nueva serie argentina que desembarca en Disney +

Disney+ estrenó una de las series argentinas más esperadas del año: “Los mufas: suerte para la desgracia”, una comedia que espera sorprender a los espectadores, ya que, con cierta ironía, se adentra en el mundo de la superstición.

La serie se centra en quienes tienen accidentes y mala suerte, afectando a quienes lo rodean con su sola presencia, calificados como “mufas” por la sociedad. La producción tiene solamente 8 episodios y es dirigida por Grabiel Medina y basada en una idea de Sebastián Borensztein.

Los Mufas: suerte para la desgracia, serie. Foto: Disney+

El elenco lo encabezan Daniel Hendler, Diego Cremonesi, Carla Quevedo, Osmar Núñez y Pilar Gamboa, acompañados por Nacho Gadano (Rolando), Sofía Brito (Sofía), Emiliano Kaczka (Silvio), Damián Dreizik (Mario) y Blanca Olivetti.

La serie pretende captar la atención del público no solamente por su divertida historia, construida desde el humor negro y el costumbrismo, sino que además, la expectativa es aún mayor por su inigualable elenco.