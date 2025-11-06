Johnny Depp en Argentina: los planes que tiene agendados durante su visita al país

El actor estadounidense presentará en La Plata su nuevo proyecto cinematográfico: ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’. Sin embargo, en esta ocasión, llega con una agenda cultural intensa y varias actividades programadas. Todos los detalles de su visita.

Los planes de Johnny Depp en Argentina. Foto: Instagram @johnnydepp

El próximo miércoles, Johnny Depp arribará al país y su visita ya despierta gran expectativa entre los fanáticos. El actor y director estadounidense presentará en La Plata su nuevo proyecto cinematográfico, Modigliani, tres días en Montparnasse, la película que marca su esperado regreso al cine.

El protagonista de Piratas del Caribe será recibido por el intendente Julio Alak, quien lo declarará visitante ilustre de la capital bonaerense.

Durante su paso por la ciudad, Depp tendrá una agenda cultural intensa, que incluirá actividades, encuentros con el público y una gala especial dedicada al séptimo arte.

Johnny Depp tiene planes en Argentina. Foto: Instagram @johnnydepp

La agenda cultural de Johnny Depp en Argentina

Según adelantó Alejo García Pintos, director general del Teatro Municipal Coliseo Podestá, el actor visitará el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, un edificio histórico y símbolo de la vida cultural platense. Luego, la atención se trasladará al Teatro Coliseo Podestá, donde se montará una alfombra roja para recibirlo junto al actor italiano Riccardo Scamarcio.

Allí, ambos artistas brindarán una masterclass abierta y participarán de una entrevista pública moderada por Verónica Lozano. El evento combinará una conversación sobre el proceso creativo, anécdotas del rodaje y la proyección de material exclusivo de la película.

La jornada culminará con la avant-première de ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’, ambientada en el París de 1916. El film recrea tres jornadas clave en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani y cuenta con un elenco de lujo encabezado por Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri.

Johnny Depp en Argentina. Foto: Instagram @johnnydepp

Con esta visita, Johnny Depp no solo presentará su nuevo trabajo como director, sino que también aprovechará para reencontrarse con el público argentino y celebrar su regreso al cine desde una nueva faceta artística.