Nueva gala de eliminación: quién se fue de Masterchef Celebrity 2025

El reality de cocina tuvo una nueva gala de eliminación, donde uno de los personajes más carismáticos quedó fuera de la competencia.

Wanda Nara junto a los participantes de MasterChef. Foto: Telefe.

Sigue MasterChef Celebrity 2025 y crece la exigencia para los participantes, que intentan destacar y llevarse los elogios de los jurados. En la emisión de este miércoles, se conoció un nuevo eliminado, el quinto desde que comenzó la actual temporada conducida por Wanda Nara.

El jurado conformado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular tuvo una agitada noche en la que tuvo que evaluar los platos de los jugadores que estaban en riesgo de marcharse.

Masterchef Celebrity 2025. Foto: Instagram

Los nominados para la gala del miércoles eran Walas, Julia Calvo, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo y Eugenia Tobal.

Previamente, en la gala de última oportunidad, Marixa Balli y Emilia Attias habían logrado salvarse y asegurar su lugar en el reality de cocina por una semana más.

Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025

El desafío de la gala de eliminación estuvo en realizar una cookie XL, tomando la receta y la presentación del pastelero. Esto generó un importante nivel de dificultad, ya que había que seguir todos los pasos y cumplir con su presentación.

MasterChef Celebrity 2025: nuevo eliminado. Video: X MasterchefAr.

Finalmente, el mano a mano final estuvo entre Walas y Susana Roccasalvo. El cantante de Massacre y la periodista fueron los más cuestionados por el jurado, aunque uno solo se marchó del programa: Walas.

Más allá del resultado, el artista se mostró agradecido con los jurados, así como todo el equipo del programa. “Muchísimas gracias por aguantarme hasta esta altura. El placer es mío de haberlos conocido a ustedes, chefs, de haberte conocido, Wanda, y al grupo”, indicó en primer lugar a la hora de despedirse.

Y remarcó que también es “importantísima la gente que está detrás de cámara”. Walas completó con notable emoción: “Un placer haber pasado por MasterChef. De las mejores experiencias que tuve en mi vida”.

Walas de Massacre es la incorporación de MasterChef Celebrity. Foto: Captura de pantalla

Con respecto al jurado, Germán Martitegui destacó su paso por el reality: “Entraste de sorpresa para nosotros con esa energía, con esas ganas, con eso que pareció empezar siendo suerte y después fue talento, una conexión con el arte. Hoy esa improvisación te jugó una mala pasada. Valoramos muchísimo que alguien tan importante como vos haya estado acá compartiendo estos días con nosotros. MasterChef es tu casa”.

