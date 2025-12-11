La historia entre Lando Norris y Magui Corceiro: un romance que nació en la polémica y se coronó con un beso en Abu Dhabi

El piloto británico de Fórmula 1 no solo celebró su campeonato mundial en Yas Marina, sino que selló definitivamente su vínculo con la modelo portuguesa ante las cámaras. Los detalles de un romance que nació rodeado de especulaciones y que hoy, tras superar las críticas, se consagra como el más potente del paddock.

Lando Norris y Magui Corceiro. Foto: EFE.

La temporada de Fórmula 1 culminó en el circuito de Yas Marina con dos victorias para Lando Norris: la primera, el ansiado título de campeón mundial tras asegurar el tercer puesto, y la segunda, quizás la más personal: la confirmación definitiva de su relación con Margarida “Magui” Corceiro.

Si bien la consagración deportiva del británico de 26 años es un hito histórico para McLaren, las cámaras no tardaron en desviar el foco hacia el paddock. Allí, entre lágrimas y abrazos con su madre, Cisca Wauman, Norris protagonizó un beso de película con la actriz y modelo portuguesa que no solo celebró el triunfo, sino que pareció poner fin a meses de especulaciones y teorías en redes sociales.

Lando Norris y Magui Corceiro. Foto: Instagram / f1.

Para entender la magnitud de esa imagen en Abu Dhabi, hay que rebobinar hasta mayo de 2023. Las primeras fotos de Norris y Corceiro juntos en Mónaco no fueron recibidas simplemente como el inicio de un romance, sino como la prueba de un presunto triángulo amoroso.

La sombra de Joao Félix, futbolista y expareja de Corceiro durante cuatro años, alimentó cientos de titulares sobre supuestas infidelidades por parte de la modelo que convirtieron a la pareja en el blanco de críticas, sobre todo en redes sociales.

Joao Félix y Magui Corceiro. Foto: Instagram.

Sin embargo, el tiempo y la transparencia jugaron a su favor. Lejos de ocultarse, ambos decidieron, meses después, aclarar los tantos. Corceiro fue contundente en sus redes al explicar que su historia con el exjugador del Atlético de Madrid había concluido en buenos términos antes de iniciar su vínculo con el piloto.

“Joao y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde hace algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos“, sentenció la actriz, desactivando la narrativa del engaño.

Por su parte, Norris confesó a British Vogue que, aunque se conocían con la modelo desde hacía tiempo, el romance era reciente, destacando la capacidad de Magui para hacerlo sentir “él mismo” en un mundo tan artificial como el de la F1.

Lando Norris y Magui Corceiro. Foto: Instagram.

Más que una acompañante en el paddock

Reducir a Magui Corceiro al papel de “novia del campeón” sería un error. A sus 23 años, la portuguesa construyó un imperio personal que trasciende las pistas de carreras. Con más de dos millones de seguidores en Instagram y una fuerte presencia en TikTok, Corceiro supo capitalizar su imagen con inteligencia.

Su currículum incluye participaciones en proyectos de ficción como la serie “Punto Nemo” de Prime Video, su paso por la versión portuguesa de “Dancing with the Stars” y su faceta empresarial como socia de una marca de trajes de baño sostenibles.

Lando Norris y Magui Corceiro. Foto: Instagram.

También, formó parte de la serie "Citas Barcelon" con su personaje de Maru, su primera aparición en la pantalla chica a nivel internacional. En las redes aparece en distintos anuncios para grandes marcas como Armani Beauty, Vichy o Intimissimi.

Su integración en el universo de la Fórmula 1 fue inmediata, incluso llegando a formar parte de la narrativa de la popular serie “Drive to Survive”, que aborda algunos detalles sobre la vida de los pilotos de F1 dentro y fuera de la pista.

Lando Norris y Magui Corceiro. Foto: Instagram.

La escena en Yas Marina, con la madre de Norris como testigo presencial de la unión, simboliza la oficialización de una pareja que tuvo que blindarse ante la opinión pública. El propio Norris admitió que, aunque aprendió a ignorar el ruido de los “haters”, los comentarios negativos tienen un impacto real.

Aun así, el beso del campeonato deja un mensaje claro: Lando Norris y Magui Corceiro cruzaron la meta juntos, dejando atrás los rumores de infidelidad para consolidarse como la nueva “power couple” del deporte motor internacional.