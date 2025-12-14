Imperdible: la película navideña protagonizada por Will Ferrell que HBO Max sumó a su catálogo para las Fiestas

La plataforma incorporó una de las comedias navideñas más populares del actor, un clásico que combina humor, emoción y espíritu festivo, ideal para disfrutar durante la cuenta regresiva hacia la Nochebuena.

"Elf", película navideña. Foto: HBO Max.

Con la llegada de diciembre y el inicio de la temporada festiva, las plataformas de streaming comienzan a renovar sus catálogos con contenidos temáticos que acompañan la antesala de la Navidad.

En este contexto, HBO Max anunció recientemente la incorporación de "Elf", la comedia navideña protagonizada por Will Ferrell que, desde su estreno en 2003, se posicionó como una de las películas más queridas y recordadas del actor.

"Elf", película navideña. Foto: HBO Max.

Su llegada a la plataforma despertó entusiasmo entre los usuarios que buscan propuestas clásicas para disfrutar en familia durante las celebraciones de Navidad.

La película, dirigida por Jon Favreau, fue un éxito inmediato en su lanzamiento y logró recaudar más de 220 millones de dólares a nivel mundial, cifra que la convirtió en una de las comedias navideñas más exitosas de las últimas décadas.

Su popularidad trascendió el ámbito cinematográfico y derivó en una adaptación musical en Broadway, estrenada en 2010, que reafirmó el impacto cultural de la historia y su vigencia como parte del imaginario festivo.

"Elf", película navideña. Foto: HBO Max.

¿De qué trata la película “Elf”?

“Elf” narra la historia de Buddy, un bebé que, por accidente, termina dentro del saco de regalos de Santa Claus mientras este visitaba un orfanato. Sin darse cuenta de que llevaba consigo al niño, Papá Noel lo traslada hasta el Polo Norte, donde los duendes descubren al pequeño y deciden criarlo como uno más de ellos.

A pesar de crecer rodeado de magia, Buddy siempre se siente diferente, y con el paso del tiempo comienza a preguntarse por su verdadero origen. Impulsado por ese deseo de conocer su identidad, emprende un viaje a Nueva York.

Al llegar, se enfrenta a un mundo completamente distinto al que conoce: una ciudad acelerada, pragmática y desconectada del espíritu navideño. Allí descubre la existencia de su familia biológica, integrada por su padre, su madre y un hermano que desconocía. Sin embargo, también se encuentra con una sociedad que parece haber olvidado la esencia de las Fiestas.

La trama avanza entre situaciones cómicas y momentos emotivos, mientras Buddy intenta integrarse en su nueva vida y, al mismo tiempo, contagiar el entusiasmo y la calidez que aprendió en el Polo Norte.

El regreso de "Elf" a HBO Max representa una oportunidad para que nuevas generaciones descubran este clásico y para que quienes ya la vieron la revivan como parte de un ritual navideño. Con humor, ternura y un mensaje esperanzador, la película se mantiene como una de las propuestas más elegidas para acompañar los días previos a la Nochebuena.