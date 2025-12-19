La película furor de Leonardo DiCaprio nominada a los Oscar llega al streaming: dónde y cuándo se estrena “Una batalla tras otra”

El título encabeza los Globos de Oro de este año con 9 nominaciones, entre ellas la de Mejor Película (Musical o Comedia). En qué plataforma se puede ver.

Una Batalla Tras Otra. Foto: HBO Max.

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio está por desembarcar al streaming: “Una batalla tras otra” estará disponible en HBO Max a partir del próximo 19 de diciembre.

El título encabeza los Globos de Oro de este año con 9 nominaciones, entre ellas la de Mejor Película (Musical o Comedia). Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, ganadores del Óscar, el BAFTA y el Globo de Oro, junto a Regina Hall, y los nominados Teyana Taylor y Chase Infiniti.

De qué se trata “Una batalla tras otra”

“Bob (Leo DiCaprio), un revolucionario acabado, vive en un estado de paranoia y sobrevive fuera de la red con su enérgica e independiente hija, Willa (Chase Infiniti)”, explica la sinopsis oficial de la plataforma.

Y agrega: “Cuando su malvado enemigo (Sean Penn) reaparece después de 16 años y ella desaparece, el antiguo radical se apresura a encontrarla, y padre e hija luchan contra las consecuencias de su pasado”.

Una Batalla Tras Otra. Foto: HBO Max.

El título también está producido por Adam Somner y Sara Murphy, nominados a los premios Oscar y BAFTA, y Anderson, con Will Weiske como productor ejecutivo.

Se perfila como una de las favoritas de los Oscars

“Una batalla tras otra”, con nueve nominaciones a los Premios Globo 2026, la película se perfila como una de las grandes favoritas de la temporada. Esto significa que podría tener un camino destacado en los Premios Oscar.

“Una batalla tras otra” recibió otros reconocimientos importantes de la industria como el premio a Mejor película del Círculo de Críticos de Nueva York, del National Board of Review (Asociación de Críticos Norteamericanos) y de los Gotham Independent Film Awards 2025.

Una Batalla Tras Otra. Foto: HBO Max.

Sin embargo, la competencia podría ser más complicada porque hay otras producciones fuertes del cine 2025-2026, como “Un simple accidente” de Jafar Panahi, “Valor sentimental” de Joachim Trier, “Hamnet” de Chloé Zhao, “Caza de brujas” de Luca Guadagnino y “Los pecadores” de Ryan Coogler.