La salud de Christian Petersen: el detalle que le salvó la vida antes de descompensarse en el volcán Lanín

Mientras el reconocido chef pelea por su vida, se conocieron como fueron los minutos previos al hecho. Una rápida reacción fue fundamental para evitar el desenlace fatal.

Christian Petersen, famoso cocinero argentino. Foto: Instagram @chrispetersenok.

En medio del hermetismo que rodea el delicado estado de salud del reconocido chef Christian Petersen, comenzó a circular un nuevo dato sobre el episodio que derivó en su internación en terapia intensiva tras la excursión al volcán Lanín. Según informó la periodista Fernanda Iglesias, una rápida maniobra del guía fue fundamental para evitar su fallecimiento.

En el programa “Tarde o Temprano”, la comunicadora aseguró que la descompensación de Petersen no ocurrió durante el ascenso del volcán, sino en el campo base, minutos antes de iniciar la caminata. Allí, el chef habría manifestado un cuadro compatible con excitación psicomotriz, lo que encendió las alarmas.

Christian Petersen, famoso cocinero argentino. Foto: Instagram @chrispetersenok.

En este mismo sentido, la panelista detalló que el primer indicio fue advertido por el guía de la excursión, llamado Ezequiel Caporaletti, quien notó actitudes inusuales apenas Petersen se incorporó al grupo. “Comenzó a comportarse de manera extraña, lo que llamó inmediatamente la atención del guía, que terminó siendo quien le salvó la vida”, expresó Fernanda Iglesias.

“Estaba muy efusivo, se quitó los zapatos, las medias, parte de la ropa y empezó a correr. Incluso se mostró agresivo”, relató la periodista, describiendo el momento crítico previo a la intervención.

Ante esta situación, Caporaletti actuó sin dudar y dio aviso a la Gendarmería y realizó la denuncia ante Parques Nacionales. Minutos después -según el relato de Iglesias- Petersen fue trasladado de urgencia al Hospital de Junín de los Andes, aunque luego debió ser derivado al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, debido a la complejidad del cuadro.

De acuerdo a la información brindada, el chef fue sedado e intubado de manera preventiva. “No llegó desmayado; la sedación fue inducida por los médicos”, aclaró Iglesias.

Christian Petersen fue internado en terapia intensiva y lucha por su vida Foto: Redes

Cuál es el estado de salud de Christian Petersen

Las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y del Hospital Dr. Ramón Carrillo difundieron este jueves el primer comunicado oficial sobre el estado de salud del famoso cocinero Christian Petersen (55).

Según el documento institucional, Petersen ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Ramón Carrillo después de ser derivado desde el Hospital de Junín de los Andes, donde recibió las primeras atenciones tras su descompensación en la montaña.

El comunicado oficial sobre el parte médico de Christian Petersen. Foto: Ministerio de Salud de Neuquén.

El informe médico actual detalla que su estado es reservado y que el paciente atraviesa un cuadro de falla multiorgánica. Esta condición implica un compromiso sistémico que requiere constante monitoreo y vital soporte por parte del equipo especializado.

En un apartado titulado como “aclaración importante”, las autoridades de salud fueron enfáticas al señalar que el Hospital no había emitido ningún parte médico oficial previo a este comunicado.