De cantar en teatros para 500 personas a agotar dos shows en River: el crecimiento de Lali Espósito dentro del pop argentino

En pocas horas, la cantante vendió todas las localidades para sus próximas presentaciones en el Estadio Monumental y ratificó su impacto masivo tras un año de cifras récord y una convocatoria que no deja de crecer.

Lali Espósito. Foto: Instagram / lali.

Lali Espósito no tiene techo y el pop argentino está más vivo que nunca. Este viernes, la cantante logró agotar dos fechas consecutivas en el Estadio Más Monumental de River Plate, un escenario reservado tradicionalmente para figuras internacionales.

En cuestión de horas, las localidades para los shows del 6 y 7 de junio se vendieron por completo, confirmando el alcance de un fenómeno que no deja de crecer y que tampoco quiere “dejar de atender al demonio”.

Lali Esposito agotó dos fechas en el Estadio River. Foto: Instagram / daleplaylive.

Desde las 11 de la mañana, la plataforma AllAccess se convirtió en el epicentro de una demanda sin precedentes, con miles de usuarios intentando asegurar su lugar. El doble sold out no tardó en reflejarse y la propia artista fue quien puso en palabras la emoción del momento:

“Agotaron dos shows en el Monumental tan solo en horas! Estoy profundamente conmovida. Gracias a todxs los que consiguieron su lugar y van a hacer temblar ese estadio conmigo♥️ El demonio está..... uuuuffff💋😈"

El posteo de Lali tras agotar dos fechas en River. Foto: X / lalioficial.

La estructura de precios contempló diferentes alternativas para el público, con entradas desde los $50.000 en Platea Sivori alta hasta los $130.000 en el campo delantero, más el correspondiente costo de servicio.

De La Trastienda al Monumental: el crecimiento de Lali en números

El desarrollo artístico de Lali y su convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires no representa un salto aislado, sino que refleja el resultado de una evolución sostenida a lo largo de los años.

Según registros de asistencia a sus shows publicados por el usuario de X, PatricioZain, en 2013 convocaba a poco más de mil personas, cifra que se duplicó en 2014 y continuó en ascenso durante la década.

Lali Espósito en 2014.

Para 2022 y 2023, la artista ya reunía entre 45 y 50 mil espectadores por presentación, hasta alcanzar en 2025 un punto de quiebre con más de 250 mil asistentes, una cifra que explica el impacto de sus fechas agotadas en el Estadio Monumental.

2013: 1.000 espectadores en La Trastienda.

2014–2015: entre 12.000 y 18.000 en Teatro Ópera.

2016–2018: promedio de 15.000 por show en Luna Park.

2022: 45.000 asistentes en Luna Park y Movistar Arena.

2023: 50.000 en Estadio Vélez Sarsfield.

2025: más de 250.000 personas en Estadio Vélez Sarsfield.

La capacidad total del Estadio Monumental para recitales varía se sitúa alrededor de las 84.000 a 85.000 personas, con algunas configuraciones pudiendo alcanzar casi 86.000 espectadores. Teniendo en cuenta que son dos fechas, un aproximado de 170.000 personas acompañarán a Lali en este sueño.

Lali Espósito con la camiseta de River Plate. Foto: River Plate.

Un año histórico para Lali, “la que le gana al tiempo”

El desembarco en River no es casual, sino la culminación de un ciclo de éxito sostenido. Durante 2025, Lali reunió a más de 200 mil personas en sus presentaciones en Vélez y alcanzó otros 350 mil espectadores a lo largo de su gira internacional que incluyó a Uruguay y España.

A nivel discográfico, su álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" se consolidó como el más vendido del año en Argentina, ingresó al Top 5 Global de Spotify y superó las 140 millones de reproducciones.

Lali Espósito. Foto: Instagram / lali.

Tras cerrar esta etapa con una celebración multitudinaria durante el último Estadio Vélez del 16 de diciembre, Lali ahora se prepara para subir al escenario más grande del país, un paso que simboliza la consolidación definitiva de su proyecto artístico.

“Este ciclo...este tiempo fue clave para entender y profundizar en quién soy. Pero sobre todo en quién quiero ser. Gracias por bancarme y bancar el pop”, escribió la artista esta mañana, ni bien salieron a la venta las entradas para 2026.

El Estadio Monumental representa no solo un desafío logístico y musical, sino también un reconocimiento al vínculo que la cantante construyó con su público a lo largo de los años.

Lali Espósito. Foto: Instagram / lali.

El impacto de Lali, sin dudas, trascendió el lado musical. Su documental “LALI: La que le gana al tiempo”, producido en Argentina y estrenado recientemente, fue visto por millones de personas y comparte una mirada íntima sobre su transformación personal y artística, reafirmando su lugar como referente cultural de su generación.

Además, este mismo año, se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando un total de 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, vigencia y visión creativa junto a un equipo que, año tras año, se esmera para reflejar su autenticidad como artista.