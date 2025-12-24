Lali Espósito anunció su primer show en River tras agotar cinco Vélez: fecha, precio de entradas y dónde comprarlas

La cantante argentina anticipó que “la fiesta del pop se apodera de River” y convocó a sus seguidores a prepararse para “atender al demonio” el próximo año. Qué significa este anuncio para Lali y cómo cierra su año una de las artistas más influyentes del país.

Un año histórico para Lali Espósito. Foto: Instagram/lali

Tras culminar un año lleno de éxitos, Lali Espósito confirmó uno de los hitos más importantes de su carrera artística: se presentará por primera vez en el Estadio Monumental de River Plate.

El show tendrá lugar el 6 de junio de 2026, marcando un nuevo capítulo en la trayectoria de la artista pop argentina, luego de un año consagratorio que la posicionó como una de las figuras más influyentes de la música nacional.

Lali Espósito anunció su primer show en River tras agotar cinco Vélez. Video: Instagram / lali.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde Lali escribió: “Atendimos y el demonio nos llevó a River Plate el 6.6.26”, una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Y es que la expectativa es enorme, especialmente después de que la cantante lograra agotar cinco funciones en el estadio Vélez Sarsfield en un mismo año, un récord sin precedentes para una artista argentina.

Lali en River: cuándo salen las entradas a la venta y cuánto cuestan

Las entradas para el show en River estarán disponibles a partir del viernes 26 de diciembre a las 11 horas, a través del sitio oficial de AllAccess.

Lali en River. Foto: Instagram / lali.

Una vez finalizada la preventa exclusiva con Banco Galicia, donde se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés para clientes, se habilitará la venta general para comprar con cualquier otra entidad bancaria.

En cuanto a los precios, el flyer promocional aclara cuáles son los sectores y sus respectivos precios. Las entradas van desde los $50.000 hasta los $130.000, sin contar los costos de servicio.

Lali en River. Foto: Instagram / lali.

Un año histórico para Lali Espósito, “la que le gana al tiempo”

El anuncio del recital en el Monumental corona un 2025 cargado de logros. Lali se convirtió en la primera artista en agotar cinco estadios Vélez en un solo año, convocando a más de 200.000 personas solo en Argentina.

A nivel global, su gira superó los 350.000 asistentes, con presentaciones en distintas ciudades del país y una expansión internacional que incluyó Uruguay y España.

Un año histórico para Lali Espósito. Foto: Instagram / lali.

Durante este período, la artista lanzó su álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, que rápidamente se consolidó como el disco argentino más vendido del año.

El material acumula más de 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada.

El Monumental, el punto más alto de su carrera

Tras cerrar esta etapa con una celebración multitudinaria en La Rambla, Lali ahora se prepara para subir al escenario más grande del país, un paso que simboliza la consolidación definitiva de su proyecto artístico.

Un año histórico para Lali Espósito. Foto: Instagram / lali.

El Estadio Monumental representa no solo un desafío logístico y musical, sino también un reconocimiento al vínculo que la cantante construyó con su público a lo largo de los años.

El impacto de Lali, sin dudas, trascendió el lado musical. Su documental “LALI: La que le gana al tiempo”, producido en Argentina y estrenado recientemente, fue visto por millones de personas y comparte una mirada íntima sobre su transformación personal y artística, reafirmando su lugar como referente cultural de su generación.

Un año histórico para Lali Espósito. Foto: Gentileza Dale Play.

Además, este mismo año, Lali Espósito se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando un total de 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, vigencia y visión creativa.

Con el anuncio de su show en River, Lali no solo cumple un sueño personal, sino que reafirma su posición como una de las artistas más convocantes y trascendentes de la música argentina actual.