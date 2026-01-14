El espacio lanzó "Parador Konex 2026" y durará hasta marzo. Foto: Emi Prensa

El Centro Cultural Konex anunció una propuesta de verano llamada “Parador Konex 2026″ al aire libre, con la presencia de música en vivo. Los eventos se desarrollarán durante todo enero, febrero y marzo y en el caso del jueves 15 de enero, serán tres los artistas que se presentarán en el espacio en una jornada ideal para cortar semana.

El patio del Centro Cultural Konex, ubicado en calle Sarmiento 3131, contará con un escenario perfecto para una grilla que cruza generaciones y sensibilidades: Santiago Motorizado, Mujer Cebra y Juana Rozas se reúnen para darle inicio a una nueva temporada del único festival que dura todo el verano.

Santiago Motorizado, Mujer Cebra y Juana Rozas se presentarán este jueves 15 de enero. Foto: Emi Prensa

Pensado como un punto de encuentro para escaparle a la rutina y dejarse llevar por el clima del verano en la ciudad, el lanzamiento de Parador Konex 2026 propone una experiencia que va más allá de los shows: llegar temprano, quedarse hasta que caiga la noche y ser parte de la primera gran cita del ciclo, con el objetivo de cortar semana en un jueves que tendrá una máxima de 30° y una mínima de 19°.

Las entradas ya están a la venta en la web del Centro Cultural Konex. La Preventa sale $25.000, Anticipadas a $30.000 y General un precio de $35.000.

Los artistas que tocarán este jueves 15 de enero en el Parador Konex 2026

Santiago Motorizado

Líder, compositor y cantante de El Mató a un Policía Motorizado, Santiago Motorizado es una de las figuras centrales del rock alternativo argentino. Tras casi dos décadas de giras, discos y festivales alrededor del mundo, hoy expande su universo en formato solista, explorando nuevos climas musicales sin perder el pulso épico de la canción, esa que se sostiene en la amistad, la emoción y melodías que ya son parte del cancionero contemporáneo.

Mujer Cebra

Formado en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, Mujer Cebra se consolidó rápidamente como uno de los proyectos más potentes de la nueva escena independiente. El trío integrado por Santiago Piedra, Gonzalo Muhape y Patricio García Seminara combina rock alternativo con una impronta filosa y contemporánea. Tras su debut homónimo, en 2023 editaron CLASE B, un disco vanguardista que los posicionó definitivamente como una de las bandas argentinas del momento.

Juana Rozas

Cantautora y performer nacida en Buenos Aires, Juana Rozas construye un universo propio donde la electrónica, el pop y la experimentación conviven con una fuerte impronta estética. Luego de iniciar su carrera en bandas locales, lanzó su proyecto solista en 2019 y profundizó su imaginario con Vladi, un disco maximalista atravesado por el rave, el terror y la actuación, pensado tanto para la pista de baile como para la experiencia sensorial.