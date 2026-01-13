Los 5 mejores parques acuáticos de Buenos Aires para las vacaciones de verano 2026. Foto: termasmarinas.com.ar

El calor extremo que azota a Buenos Aires en los primeros días de enero de 2026 lleva a muchas personas a buscar alternativas para vencer las altas temperaturas del verano. En este contexto, los parques acuáticos surgen como una opción más que interesante para toda la familia.

El agua refrescante, los divertidos toboganes para los más pequeños y los espacios verdes con reposeras para los más grandes son algunas de las atracciones que presentan los parques acuáticos. A continuación, te dejamos 5 destinos que son ideales para no padecer esta época del año.

Los 5 mejores parques acuáticos de Buenos Aires

1- Aquafan (Tigre)

Aquafan Foto: Tripadvisor.

Dentro del predio del Parque de la Costa, Aquafan es uno de los parques acuáticos más conocidos y visitados de Buenos Aires. Su gran atractivo es la piscina de olas, además de una amplia variedad de toboganes de alta velocidad y sectores recreativos para niños.

Dirección : Gral. Bartolomé Mitre 900 (Tigre)

Días y horarios : todos los días de 10:00 a 19:30 horas.

Precios: de $22.100 a $31.600, según la promoción elegida.

2- Open Park (San Justo)

Open Park. Foto: openparkland.com

Open Park se convierte en uno de los principales parques acuáticos del oeste del conurbano bonaerense. El complejo cuenta con cuatro grandes piscinas de distintas profundidades, toboganes para chicos y adultos, y amplios espacios verdes.

Dirección : Av. Rincón y Av. Villegas (San Justo, La Matanza)

Días y horarios : todos los días de 10:00 a 20:00 horas.

Precios: adultos $20.000 y menores $17.000 (lunes a sábado); adultos $24.000 y menores $21.000 (domingos y feriados).

3- Parque acuático municipal (Lomas de Zamora)

Parque acuático municipal de Lomas de Zamora. Foto: Municipio de Lomas de Zamora.

Entre las opciones más accesibles del verano se destaca el parque acuático municipal de Villa Albertina. El predio cuenta con piletas para todas las edades y espacios recreativos al aire libre, en un entorno cuidado y pensado para disfrutar en familia.

Dirección : Homero 2601 (Lomas de Zamora)

Días y horarios : miércoles a domingos de 10:00 a 18:00 horas.

Precios: entrada libre y gratuita.

4- Parque Acuático Poseidón (Santa Teresita)

Parque Acuático Poseidón. Foto: parqueposeidon.com.ar

El Parque Acuático Poseidón es una de las paradas obligadas para quienes vacacionan en Santa Teresita y localidades cercanas. Cuenta con cinco piscinas de distintas profundidades, 12 toboganes acuáticos y una plaza de agua para los más chicos.

Dirección : Ruta Interbalnearia 11, km 324.500 (Santa Teresita)

Días y horarios : todos los días de 11:00 a 19:00 horas.

Precios: adultos $37.900; adultos mayores $31.900 (a partir de 65 años); menores (de 3 a 10 años) $31.900; y niños (menores de 3 años) gratis.

5- Termas Marinas Park (San Clemente del Tuyú)

Termas Marinas Park. Foto: termasmarinas.com.ar

El Termas Marinas Park ofrece una propuesta diferente dentro del universo de los parques acuáticos. Su principal atracción es la piscina de olas, que durante el verano funciona con agua dulce a temperatura ambiente y activa olas cada hora.