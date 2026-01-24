El polémico recuerdo de Icardi que desató una pelea con la China Suárez:

La foto nostalgica de Wanda y Mauro Icardi Foto: CAPTURA

Mauro Icardi parece no poder soltar del todo a Wanda Nara pese a haber formado pareja nuevamente con la China Suárez. Aunque se encuentra en Estambul, parece ser que la nostalgia lo invade. Según difundió Yanina Latorre, el jugador de futbol le envió a su ex esposa, una nostálgica foto de ellos enamorados, lo que desató una crisis familiar interna.

La imagen fue compartida por la ex panelista de LAM, quien expuso el material en sus redes sociales. En la foto se observa a Icardi y Nara abrazados, levantando copas de champagne, en lo que parece ser un recuerdo de tiempos más felices de la relación.

La filtración generó un cruce inmediato de versiones. Según la información que trascendió, Wanda Nara se mostró desconcertada ante el gesto de su exmarido. “No entiendo qué pasó. Yo dije que tenía buena onda, porque hablamos bien. Obvio, siempre él con tono irónico”, habría declarado la conductora a Yanina.

Del otro lado, la postura pública de Icardi busca endurecer el discurso para no comprometer su relación actual con Suárez. Tras la publicación, el delantero del Galatasaray negó la existencia de un “diálogo familiar cordial”, remarcando que Nara es únicamente la madre de sus hijas y descartando cualquier posibilidad de reconciliación, en un intento por contener la “furia” de la actriz ante el envío de la foto.

China Suárez. Foto: TV Pública

Maxi López contó un detalle inédito de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Sacale los teléfonos”

Luego de un intenso ida y vuelta de mensajes entre sus protagonistas, quien salió a dar más detalles de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi fue nada menos que Maxi López, el ex marido de la mediática.

En su participación de verano en Olga junto a Nati Jota, el exjugador se animó a dar detalles del día anterior a que Wanda iniciara la guerra mediática con la China Suárez y posteara la placa negra con la frase “otra familia que te cargaste por zorra”. Según comentó, la mamá de sus tres hijos lo llamó por teléfono para comentarle qué había pasado y le pidió resguardar a los niños ante la exposición que el anuncio iba a desatar.

Maxi López y Wanda Nara. Foto: Telefe.

“Ella me contó que se venía un quilombo mal”, comenzó relatando Maxi, quien siguió profundizando: “era heavy porque fue en el primer momento donde decide romper con el pibe este (por Mauro), justo antes de esa mítica historia de Instagram”. Al instante, Nati Jota recordó cómo empezó el conflicto en 2021 entre los involucrados y luego, el panelista siguió con su relato.

“En ese momento yo estaba cocinando pastas y comiendo con Daniela (su pareja) y me suena el celular. Ella me dijo: ‘se viene un quilombo’. Me avisó y yo estaba justo en París con los chicos. Sabía que había tirones entre ellos, pero no pensé que a tal nivel”, resaltó Maxi