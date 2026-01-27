Sala de cine. Foto: Pexels

Las películas en Argentina tendrán un importante cambio, que tiene ver con su clasificación. A través de la ley 23.052, el Gobierno oficializó la modificación en el sistema de largometrajes, que estaba vigente desde hace más de 40 años.

Este martes 27 de enero se emitió el Decreto 50/2026 en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Allí se señala la disolución de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas.

Las clasificaciones que estaban vigentes en el cine. Foto: NA

El objetivo de este cambio en la clasificación de las películas es “adecuar los criterios a las transformaciones culturales y tecnológicas” y agilizar los procesos administrativos que, según los considerandos de la norma, generaban demoras innecesarias.

El fin de la “burocracia” en la calificación de películas

Hasta hoy, la calificación de aptitud de un filme (ATP, +13, +16, +18) requería un dictamen obligatorio de una comisión colegiada. Con el nuevo régimen, esa responsabilidad recaerá exclusivamente en el INCAA, que asumirá la competencia técnica para definir las categorías orientativas para el público.

INCAA

El decreto argumenta que la Comisión Asesora “no ha demostrado la eficiencia necesaria” y que su estructura rígida dificultaba la dinámica del sector audiovisual. A partir de ahora, el Estado mantendrá un rol “orientativo”, reafirmando que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos por parte de menores recae en los padres o tutores.

Homologación automática para el cine de Hollywood

Una de las novedades más relevantes es el reconocimiento de las calificaciones extranjeras. Dado que el 65% de los estrenos en Argentina provienen de Estados Unidos, el Ejecutivo consideró un “uso innecesario de recursos” volver a calificar películas que ya fueron evaluadas por organismos internacionales estandarizados (como la MPAA).

Cine. Pexels.

Por ello, se admitirá la validez de las calificaciones de origen, las cuales serán homologadas automáticamente a las categorías locales. No obstante, el INCAA se reserva la facultad de modificarlas de oficio si existieran “razones de orden público”.

La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 60 días corridos.

Cabe mencionar que este cambio no afectará directamente al usuario, más allá de las advertencias previas según la clasificación.