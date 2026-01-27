Javier Milei en Mar del Plata. Foto: NA

Javier Milei llegó a Mar del Plata este lunes por la noche, en el marco de una nueva parada del “Tour de la Gratitud”. Junto a su hermana Karina, el presidente de la Nación saludó a la multitud que lo esperó en la puerta del Hotel Hermitage, donde inició su recorrido junto a la militancia. Este martes, participará en La Derecha Fest y será invitado por Fátima Flórez a su show.

Más allá de la presencia de opositores, un numeroso grupo de personas lo respaldaron en su llegada a La Feliz. En medio de un férreo operativo de seguridad que no pudo evitar el contacto con la gente, Milei se bajó del auto oficial con su clásica campera negra, saludó a los manifestantes a pura sonrisa y hasta firmó camisetas.

El presidente llegó a Mar del Plata acompañado también del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Cómo fue el recorrido de Milei en Mar del Plata

En una recorrida que pretendía ser una caminata por la tradicional zona comercial de la calle Güemes, la marea de gente obligó a detener la caravana y el mandatario terminó improvisando un discurso con un megáfono desde la caja de una camioneta que no podía avanzar.

El jefe de Estado llegó a la intersección con la calle Avellaneda pasadas las 21:30, acompañado por su hermana y Secretaria General, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

“Quiero darles las gracias porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos, y fue base de la reconstrucción en la provincia de Buenos Aires. Quiero darles las gracias por habernos acompañado”, indicó.

En ese marco, el presidente subrayó el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña y el rumbo económico del Gobierno: “Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña. Hemos aprobado el Presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado, se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.

Asimismo, hizo referencia a las reformas impulsadas en materia fiscal y laboral y señaló: “También hemos aprobado la Ley de Inocencia Fiscal. Todos volvemos a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

“A su vez, ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y para la Modernización Laboral, dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables que van a permitir que Argentina vuelva a ser grande nuevamente”, precisó el jefe de Estado.

Milei anunció además nuevas iniciativas legislativas que serán enviadas al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias.

“Esto no se queda acá, para estas sesiones extraordinarias vamos a estar enviando el proyecto de ley de la Baja de Imputabilidad para los menores que delinquen, porque en Argentina el que las hace las paga, y delito de adulto, pena de adulto”, afirmó.

Asimismo, añadió: “También estamos incrementando todas las penas del Código penal, para que efectivamente el que las hace las pague”.

GRACIAS MAR DEL PLATA!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!!

“Además, estamos mandando una Reforma Tributaria para que cada día baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer”, sostuvo Milei.

Para cerrar, el presidente reafirmó los objetivos de su gestión y agradeció el acompañamiento recibido: “Todas las promesas que hicimos en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. No solo cumplimos con las promesas de campaña del 2023, sino que también estamos cumpliendo con las de la campaña del 2025, y vamos a volver a hacer Argentina grande. No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Muchas gracias nuevamente, que Dios bendiga a todo Mar del Plata, que las fuerzas del cielo nos acompañen, ¡VLLC!”.