El artista de folklore nació en el pueblo Rancho El Ñato y construyó una lujosa casa en Rosario de Lerma. Foto: LM Neuquén

El Chaqueño Palavecino es uno de los artistas referentes del folklore argentino que cosechó éxitos con la música durante más de 40 años de carrera. El cantante de 66 años mantiene una intensa agenda cargada de actividades, pero a la hora de relajar, eligió alejarse del ritmo urbano al construir un refugio único en Rosario de Lerma, en la provincia de Salta, donde conviven vida rural, tradición y confort en un entorno natural que refleja sus raíces y su trayectoria en la cultura popular.

La casa del artista se extiende sobre varias hectáreas en las que la naturaleza es protagonista. En la finca, rodeada de cultivos y animales, el cantante no solo vive, sino que también mantiene un vínculo directo con la tierra: allí se cultivan papas, ajos, cebollas, zapallos y tomates en una huerta propia y conviven llamas, ovejas, caballos y perros que aportan al ambiente tranquilo y campestre.

El cantante de 66 años construyó un refugio para alejarse de la intensa agenda de actividades con la música. Foto: La Voz

Uno de los espacios más destacados del lugar es un amplio quincho construido en madera y cemento, con parrilla y un cartel que dice “Un aplauso para el asador”, que expresa el espíritu familiar y festivo de cada encuentro. La finca también cuenta con una pileta y juegos infantiles, pensados para el disfrute al aire libre de su familia y visitantes.

Además de los espacios de vida y recreación, la finca incluye un restaurante íntimo denominado “El Patio del Chaqueño”, donde se ofrecen comidas tradicionales argentinas y se puede disfrutar de gastronomía regional acompañada de música en vivo, un sello distintivo que mezcla la cultura local con la pasión musical del artista.

El espacio gastronómico se complementa con una bodega artesanal, que produce vinos locales para acompañar las comidas y celebraciones. Esta propuesta completa convierte a la finca en un lugar ideal para combinar actividades rurales, experiencias culinarias y encuentros sociales.

La casa del artista cuenta con bodega de vinos artesanales, restaurant propio y una huerta. Foto: La Voz

Dentro de la casa principal, El Chaqueño cuenta con un museo personal donde exhibe objetos, fotografías y recuerdos que marcan diferentes etapas de su carrera artística y su vida. Entre las piezas, hay un espacio dedicado al fútbol con camisetas firmadas por jugadores como “El Flaco” Schiavi y nada menos que Diego Maradona, por lo que refleja otra de sus pasiones personales.

“Ahí está la máquina para salir a pasear. Hay llamas, ovejas, cabritos, caballos y mis cinco perros. Están bien cuidados. Están para que los chicos jueguen”, describió el artista en un programa especial de La Peña de Morfii en 2020.

Esta combinación de naturaleza, tradición, producción rural, gastronomía y arte convierte la finca del Chaqueño Palavecino en un lugar singular, donde la vida cotidiana, la creación musical y el disfrute del entorno natural se funden en un solo espacio creado por el histórico del folklore argentino.

Javier Milei cantó “Amor Salvaje” con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María

Este viernes, el presidente Javier Milei revolucionó la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El mandatario no solo fue ovacionado por el público, sino que se animó a subir al escenario para entonar estrofas de “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino, a quien definió como “un grande”.

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei arribó al anfiteatro José Hernández cumpliendo con la promesa de visitar la provincia que fue clave en su victoria electoral. “Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, lo recibió el cantor salteño desde las tablas.

Milei con El Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María

Antes del momento musical, el jefe de Estado tomó el micrófono para brindar un breve discurso enfocado en la gratitud hacia el pueblo cordobés y la defensa de las tradiciones. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”, enfatizó Milei, desatando el aplauso de los presentes. Y agregó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”. El clímax de la visita ocurrió cuando Milei, desde la platea, le hizo un pedido especial al artista: “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje”.

Ante la invitación de Palavecino para cantarlo a dúo, el Presidente intentó excusarse inicialmente alegando que “no le da el piné” y que él es un “amateur” al lado del folclorista. Sin embargo, tras la insistencia del músico -quien le recordó su pasado rockero y cantando temas de Leonardo Favio—, Milei subió al escenario. Finalmente, el líder libertario cantó el estribillo y el puente del clásico del folclore, recibiendo el visto bueno del Chaqueño: “¡Bien! Aprobado”.