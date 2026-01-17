Javier Milei en la cumbre del Mercosur 2025. Foto: REUTERS

Javier Milei viajará este sábado a Asunción, Paraguay, para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en una ceremonia en la que, además, el país anfitrión asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional.

El 9 de enero, el Consejo Europeo autorizó a la UE a firmar el tratado que se había anunciado en 2019, pero que no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

Para el Gobierno de Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones. Según se supo, la comitiva argentina partirá a las 9 hacia Paraguay.

En el país vecino, el presidente buscará dar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la conducción pro tempore del Mercosur.

Tras la breve estadía en Asunción, Milei iniciará el viaje a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de enero.

Milei elogió el modelo político y económico de su par paraguayo, Santiago Peña. Foto: X/@OpinionFrontal

Por otro lado, el mandatario confirmó en sus redes sociales que a fines de mes participa de la nueva edición del festival Derecha Fest que se realizará en Mar del Plata el 27 de enero.

Milei tiene previsto viajar a la Costa Atlántica en cumplimiento del cronograma de dos bajadas al territorio por mes que planifica el comando de campaña de la La Libertad Avanza (LLA).

Argentina celebra el acuerdo Mercosur-UE

EL Gobierno tomó como un logro propio la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. El canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El funcionario destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional. Por eso motivo, el Gobierno argentino esperará a que el bloque se expida sobre este convenio para poder avanzar en la ratificación parlamentaria.

Pablo Quirno, canciller. Foto: via REUTERS

El rol de Argentina en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Tras más de 25 años de negociaciones, el Mercosur y la UE alcanzaron finalmente un acuerdo comercial que será firmado el 17 de enero de 2026 en Paraguay, marcando un antes y un después en la inserción internacional de Argentina y sus socios regionales.

Este tratado promete cambios estructurales profundos para la economía argentina, con beneficios claros para algunos sectores y riesgos significativos para otros.

Desde el Gobierno de Milei, se celebró la decisión del Consejo Europeo de aprobar la firma del acuerdo como un logro “histórico”. Según funcionarios oficiales, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, beneficiando prácticamente a la totalidad de las exportaciones agrícolas.

Esto abre un enorme mercado de casi 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial, para productos como soja, aceite, miel, frutas y otros alimentos, sectores que tradicionalmente fueron motores de la economía argentina.