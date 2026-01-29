El artista español se presentará en el Campo Argentino de Polo. Foto: CZ Comunicación

Alejandro Sanz volverá a Argentina en 2026 y confirmó dos shows en el Campo Argentino de Polo, uno en el Autódromo de Rosario y una en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El cantante español de 56 años presentará su nuevo álbum ¿Y ahora qué? y causó furor en el público no solo por el nuevo material, sino por la serie de recitales que anunció en este marco. Qué días de marzo se presentará y cómo comprar las entradas.

El último show de Alejandro Sanz en Argentina fue en mayo del 2023, donde reunió a más de 100.000 personas, y el cantante confirmó su vuelta para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 y 7 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba. Cabe resaltar que el show del 6 de marzo en Capital Federal está agotado.

El cantante español se presentará en Capital Federal, Rosario y Córdoba en 2026. Foto: Prensa Alejandro Sanz

Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo ¿Y Ahora Qué?. Este material tiene colaboraciones con reconocidos artistas como Shakira y Manuel Turizo y fue lanzado el 21 de noviembre en todas las plataformas digitales y en formato físico, superando los 120 millones de reproducciones.

Entradas para ver a Alejandro Sanz en el Campo Argentino de Polo en 2026

Las entradas ya están disponibles desde el pasado jueves 20 de noviembre con todos los medios de pago a través de MODO y Mercado Pago desde Enigmatickets.com. Los precios para el show del 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo son los siguientes:

PLATEA PLATINO: $210.000 + SC

PLATEA ORO: $190.000 + SC

PLATEA VIP: $160.000 + SC

PLATEA PREF. OESTE Y ESTE: $170.000 + SC

PLATEA OESTE Y ESTE: $140.000 + SC

TRIBUNA C: $110.000 + SC

TRIBUNA OESTE Y ESTE S/N: $85.000 + SC

CAMPO GENERAL: $65.000 + SC

Cómo será el show de Alejandro Sanz en Argentina

Ante una gira conformada por 45 ciudades y 8 países, el artista desplegará en cada destino un show explosivo acompañado de 8 músicos en escena y una puesta en escena increíble desplazada en 12 camiones. La misma incluye cámaras de última generación, pantalla concavoconvexa de más de 300 metros cuadrados permitiendo la proyección de efectos visuales que están específicamente diseñados para que todos sus seguidores vivan una experiencia inmersiva.

Además, las cámaras distribuidas por todo el recinto, incluso entre el público, aportarán a la conexión brindando también una sensación de cercanía única. Para llevar a cabo esta experiencia junto a uno de los artistas más entrañables, se contará con un equipo de producción de Alejandro Sanz conformado por 34 personas fusionadas a la local dan como resultado un equipo de aproximadamente 100 personas por concierto.

Show de Alejandro Sanz: el nuevo diseño en el Campo Argentino de Polo

El nuevo diseño del venue propone mejor visibilidad desde todos los sectores, una optimización integral del sonido, mayor comodidad en circulaciones, nuevas propuestas gastronómicas y accesos facilitados por múltiples medios de transporte. Todo en un entorno verde único dentro de la ciudad, pensado para vivir conciertos de gran escala con una experiencia más cuidada y envolvente.

En este marco, Alejandro Sanz presentará un show de más de dos horas de duración, con un recorrido por los grandes éxitos que marcaron su carrera y las canciones que forman parte de su nueva etapa creativa, en el contexto de su gira 2026. Un espectáculo especialmente diseñado para un venue que invita a vivir la música de otra manera, combinando cercanía, potencia y emoción.

Las fechas de los recitales en el Campo Argentino de Polo serán el 6 y 7 de marzo. Foto: CZ Comunicación

Con una relación histórica con el público argentino y tras agotar funciones en cada una de sus visitas al país, el artista español vuelve a encontrarse con sus fans en un escenario que se proyecta como uno de los nuevos polos de los grandes shows internacionales en Buenos Aires.

Agenda de shows de Alejandro Sanz: cuándo y dónde toca